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KERAMİKA
Mutfak Üreticileri Kütahya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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    • Keramika Shop, KERAMİKA KERAMİKA İç Dekorasyon
    Keramika Shop, KERAMİKA KERAMİKA İç Dekorasyon
    Keramika Shop

    1972 yılında Necati Ünal ve Ahmet Ünal kardeşler tarafından Kütahya/Tavşanlı ilçesinin Değirmisaz köyünde başlayan iş hayatları 2003 yılında Ünsa Madencilik Turizm Enerji, Seramik Orman Ürünleri Elektrik Üretim San ve Tic A.Ş kurulması ile devam etmiştir. Kütahya da hizmet göstermek kaydıyla,  faaliyet alanını sanayi sektörü üzerine çeviren firmanın 2006 yılında Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesinde aldığı yatırım kararı ile Keramika’nın temelleri atılmıştır. 2006 yılında kurulan Keramika, 2007 yılında üretim hayatına başlamıştır.Keramika % 100 yerli sermaye ile kurulmuş, Türkiye’nin zücaciye sektörüne hizmet veren önemli bir marka konuma gelmeyi başaran firmalardan biridir.

    Hizmet alanları
    Seramik, mutfak, ve Kütahya
    Adres
    1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No : 1
    43000 Kütahya
    Türkiye
    +90-2742662002 www.keramikashop.com

    Değerlendirmeler

    Ozlem Sezgin
    Keramikadan urun aldim musteri hiz cok anlayisli cozum odakli .kibar biriydi .hic kirik cikmadi paketlemesi super yapilmisti tavsiye ederim.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Yusuf Kilic
    Hoş bir yer
    1 yıldan fazla önce
    Ömer Şahin Korkmaz
    Entegre kaliteli bir firma
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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