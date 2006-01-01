1972 yılında Necati Ünal ve Ahmet Ünal kardeşler tarafından Kütahya/Tavşanlı ilçesinin Değirmisaz köyünde başlayan iş hayatları 2003 yılında Ünsa Madencilik Turizm Enerji, Seramik Orman Ürünleri Elektrik Üretim San ve Tic A.Ş kurulması ile devam etmiştir. Kütahya da hizmet göstermek kaydıyla, faaliyet alanını sanayi sektörü üzerine çeviren firmanın 2006 yılında Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesinde aldığı yatırım kararı ile Keramika’nın temelleri atılmıştır. 2006 yılında kurulan Keramika, 2007 yılında üretim hayatına başlamıştır.Keramika % 100 yerli sermaye ile kurulmuş, Türkiye’nin zücaciye sektörüne hizmet veren önemli bir marka konuma gelmeyi başaran firmalardan biridir.