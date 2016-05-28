34 Concept

Rustik & Retro tarzını benimseyen dostlarımıza farklı yaşam alanları oluşturabilmek için yaratıcı tasarımlarımızı atölyelerimizde yetenekli zanaatkarlar tarafından işleyerek, iç ve dış mekanlarda keyif verici alanlar oluşturuyoruz. Doğada bulunan maddelerin doğallığını seviyoruz ve tasarım atölyelerimizde birçok yetenekli zanaatkar ellerden geçmiş Masif ağaç ve demiri birbiriyle bütünleştirerek, geleneksel kasaba görüntüsünde modern çizgiler kullanarak benzersiz ve heyecan verici tasarımlar ortaya çıkarıyoruz.