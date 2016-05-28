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34Concept
Sanatçı & Zanaatkârlar Istanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Dekoratif Rustik Özel Tasarım Duvar Aynası, 34Concept 34Concept İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Dekoratif Rustik Özel Tasarım Duvar Aynası, 34Concept 34Concept Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Dekoratif Rustik Özel Tasarım Duvar Aynası
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM DUVAR AYNASI, 34Concept 34Concept İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM DUVAR AYNASI, 34Concept 34Concept Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM DUVAR AYNASI, 34Concept 34Concept İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM DUVAR AYNASI
    Dekoratif Rustik Özel Tasarım Duvar Aynası, 34Concept 34Concept İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Dekoratif Rustik Özel Tasarım Duvar Aynası, 34Concept 34Concept Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Dekoratif Rustik Özel Tasarım Duvar Aynası
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM AYNA, 34Concept 34Concept İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM AYNA, 34Concept 34Concept Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM AYNA, 34Concept 34Concept Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    DEKORATİF RUSTİK ÖZEL TASARIM AYNA

    34 Concept

    Rustik & Retro  tarzını benimseyen dostlarımıza farklı yaşam alanları oluşturabilmek için yaratıcı tasarımlarımızı atölyelerimizde yetenekli zanaatkarlar tarafından işleyerek, iç ve dış mekanlarda keyif verici alanlar oluşturuyoruz. Doğada bulunan maddelerin doğallığını seviyoruz ve tasarım atölyelerimizde birçok yetenekli zanaatkar ellerden geçmiş Masif ağaç ve demiri birbiriyle bütünleştirerek, geleneksel kasaba görüntüsünde modern çizgiler kullanarak benzersiz ve heyecan verici tasarımlar ortaya çıkarıyoruz.

    Hizmet alanları
    özel tasarım ve istanbul
    Adres
    Cumhuriyet mah.
    34457 Istanbul
    Türkiye
    +90-5462797978 www.34concept.net
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