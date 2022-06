Mozza dİzayn

Mozza Dizayn yılların ve

yaşanmışlıkların hayatlarımıza yansıdığı bir zerafet olarak doğmuştur. Mobilya, dekorasyon ve aksesuar alanındaki boşluklar, hergün kendini yenileyen ülkemizde odak noktamızı değiştirmiştir. Zevklerimizin, gözlem ve araştırmalarımızın çeşitlenmesiyle ürettiğimiz tasarımlarımızı, butik mağazamızda siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bununla beraber Otel, Restaurant ve Kafeterya mobilyaları imalat ve tedarik alanında uzman ekibiyle, mimari ve teknik donanımıyla en güzel tasarımları en ekonomik biçimde sizlere sunmanın sevincindeyiz. İtalyan ve Fransız dokunuşuyla kendinizi özel hissedeceğiniz mobilyalarımızı MOZZA’da sizlerle buluşturuyoruz.

Kişiye özel ve siz değerli müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirecek iç mimari projelerimizi, sizlerle buluşturmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, yaşam alanlarınızı değiştirerek mutluluğunuza değer katmayı hedefledik. Bu hedefimizden ödün vermeyerek ESTETİĞİN ve ZERAFETİN BULUŞTUĞU YER sloganıyla MOZZA DiZAYN’ da her zaman sizlerin hizmetinde olmaktan onur duyarız …

Saygılarımızla…

MOZZA DESIGN was originated as an elegance that reflecting

years and experiences to our lives. Gaps in the fields of furniture, decoration and accessory have been changed our foci point in our self- renewing country day by day. We present the designs, which are generated by diversification of pleasure, surveys and researches, for our valued clients in our boutique. Additionally, we have a great pleasure to present Hotel, Restaurant and Cafe furniture and the best architectural and technical designs as economically with our expert team in the field of production and supply. We bring together in MOZZA DESIGN the furniture that makes you feel so special by their Italian and French touch.

We are excited and grateful due to bringing together you and our interior decoration projects that would realize dreams of valued clients. Our aim is to add value to your happiness by changing your life space. We are pride to serve you in MOZZA DESIGN with the slogan of “THE PLACE, BRINGING TOGETHER AESTHETICS AND ELEGANCE” without compromising.

Best Regards

التصميم والأناقة التي ولدت كانعكاس لتجارب حياتنا. الأثاث

والديكور والاكسسوارات الثغرات في الميدان، كل يوم تجدد بلادنا نفسها قد تغيرت تركيزنا. لدينا فرحة، ونحن ننتج التصاميم من خلال تنويع الملاحظات والبحوث لدينا، ونحن نريد لفتح محلات البوتيك جهدنا لخدمة عملائنا الكرام. سيكون لدينا أثاث تجعلك تشعر خاص، ونحن نعرضه نفسك مع لمسة والإيطالية والفرنسية معكم في mozza. مشاريع التصميم الداخلي والناس الخاصة لدينا لتحقيق أحلامهم من عملائنا الكرام، وبذلك العارضين جنبا إلى جنب مع كم، ونحن متحمسون وسعداء. لدينا لإضافة قيمة إلى السعادة من خلال تغيير مساحة المعيشة الخاصة بك. هذا الهدف دون المساس جماليات وأناقة التصميم لدينا ويتناول Mozza “نحن سوف يشرفنا أن نكون دائما في خدمتكم …

مع أطيب التحيات …