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Eldoku Tasarim
Tasarımcılar Ankara
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    • Eldoku Tasarım, Anadolu'nun yaşam kültürünü yeniden tasarlayarak modern kullanım için objeler yaratmak istiyor. Bunu yaparken, Ankara'da metropol çevresinde oluşturulmuş kadın kooperatifleri ile işbirliği kurarak, kadınların el-emeklerine değer katmayı amaçlar. Kar amacı gütmeyen bu oluşum, çevre bilincini de geliştirmek üzere, olabildiğince, daha önceden kullanılmış malzemelerden yararlanmaktadır.

    Hizmetler
    • Kadın kooperatiflerine el-emeklerini değerlendirecek yeni tasarımlar sunmak
    • üretilenleri değerlendirmek.
    Hizmet alanları
    ANKARA TÜRKİYE
    Adres
    Kent merkezi, Ortadoğulular sitesi, 4A/1. Batıkent
    06370 Ankara
    Türkiye
    Yasal mülkiyet

    Manuela Görgü

    Dorothea Atalay

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