Eldoku Tasarim

Eldoku Tasarım, Anadolu'nun yaşam kültürünü yeniden tasarlayarak modern kullanım için objeler yaratmak istiyor. Bunu yaparken, Ankara'da metropol çevresinde oluşturulmuş kadın kooperatifleri ile işbirliği kurarak, kadınların el-emeklerine değer katmayı amaçlar. Kar amacı gütmeyen bu oluşum, çevre bilincini de geliştirmek üzere, olabildiğince, daha önceden kullanılmış malzemelerden yararlanmaktadır.