Eldoku Tasarim

Eldoku Tasarım, Anadolu'nun yaşam kültürünü yeniden tasarlayarak modern kullanım için objeler yaratmak istiyor. Bunu yaparken, Ankara'da metropol çevresinde oluşturulmuş kadın kooperatifleri ile işbirliği kurarak, kadınların el-emeklerine değer katmayı amaçlar. Kar amacı gütmeyen bu oluşum, çevre bilincini de geliştirmek üzere, olabildiğince, daha önceden kullanılmış malzemelerden yararlanmaktadır.
- Hizmetler
- Kadın kooperatiflerine el-emeklerini değerlendirecek yeni tasarımlar sunmak
- üretilenleri değerlendirmek.
- Hizmet alanları
- ANKARA TÜRKİYE
- Adres
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Kent merkezi, Ortadoğulular sitesi, 4A/1. Batıkent
06370 Ankara
Türkiye
Yasal mülkiyet
Manuela Görgü
Dorothea Atalay