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OLL.DESIGN
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Steak House, OLL.DESIGN OLL.DESIGN
    Steak House, OLL.DESIGN OLL.DESIGN
    Steak House, OLL.DESIGN OLL.DESIGN
    +4
    Steak House
    Coffe House, OLL.DESIGN OLL.DESIGN
    Coffe House, OLL.DESIGN OLL.DESIGN
    Coffe House, OLL.DESIGN OLL.DESIGN
    +6
    Coffe House

    OLL.DESİGN mekan tasarımı ve markalaşma kültürü üzerine kurulan , mekan ve bütünleyici tasarım öğelerini , sorgulayıp harmanlayan multi-disipliner çalışan bir tasarım ofisidir.

    Perakende tasarımında,markanın etkileştiği her öğenin tasarlanmasını ve tasarım kimliklerinin beraber işler durumda olmasını kendisine ilke edinmiştir

    Hizmetler
    İç Mimarlık | Tasarım Proje Uygulama | Kurumsal Kimlik | Mobilya Tasarımı
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Şahkulu Mahellesi Serdar-ı Ekrem Sokak No:15-a
    34425 İstanbul
    Türkiye
    +90-5547292620 oll.design
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