OLL.DESİGN mekan tasarımı ve markalaşma kültürü üzerine kurulan , mekan ve bütünleyici tasarım öğelerini , sorgulayıp harmanlayan multi-disipliner çalışan bir tasarım ofisidir.
Perakende tasarımında,markanın etkileştiği her öğenin tasarlanmasını ve tasarım kimliklerinin beraber işler durumda olmasını kendisine ilke edinmiştir
- Hizmetler
- İç Mimarlık | Tasarım Proje Uygulama | Kurumsal Kimlik | Mobilya Tasarımı
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Şahkulu Mahellesi Serdar-ı Ekrem Sokak No:15-a
34425 İstanbul
Türkiye
+90-5547292620 oll.design