OLL.DESIGN

OLL.DESİGN mekan tasarımı ve markalaşma kültürü üzerine kurulan , mekan ve bütünleyici tasarım öğelerini , sorgulayıp harmanlayan multi-disipliner çalışan bir tasarım ofisidir.

Perakende tasarımında,markanın etkileştiği her öğenin tasarlanmasını ve tasarım kimliklerinin beraber işler durumda olmasını kendisine ilke edinmiştir