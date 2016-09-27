Damla Yapı Teknik

A'dan Z'ye tadilat ve dekorasyon.
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Mahmutlar mh. Atatürk cd. 172/A-B Taşkınoğlu Ap.
07450 Antalya Alanya
Türkiye
+90-5424342089 www.damlayapiteknik.com