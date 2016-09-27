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Damla Yapı Teknik
İnşaat Şirketleri Antalya Alanya
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

Yeni proje
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    • BANYO TADİLATI, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Banyo Seramik Siyah
    BANYO TADİLATI, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Banyo Seramik Siyah
    BANYO TADİLATI, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Banyo Mermer Siyah
    +4
    BANYO TADİLATI
    SEVİNÇ HANIMIN KIRMIZI MUTFAK HAYALİ GERÇEK OLDU, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik MutfakDolap & Raflar Ahşap Kırmızı
    SEVİNÇ HANIMIN KIRMIZI MUTFAK HAYALİ GERÇEK OLDU, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik MutfakDolap & Raflar Ahşap Kırmızı
    SEVİNÇ HANIMIN KIRMIZI MUTFAK HAYALİ GERÇEK OLDU, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik MutfakDolap & Raflar Ahşap Kırmızı
    +5
    SEVİNÇ HANIMIN KIRMIZI MUTFAK HAYALİ GERÇEK OLDU
    MUHTEŞEM DEĞİŞİM, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    MUHTEŞEM DEĞİŞİM, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    MUHTEŞEM DEĞİŞİM, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik İç Dekorasyon
    +6
    MUHTEŞEM DEĞİŞİM
    Fatma hanımın mütevazi evine coşku kattık, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Mutfak Ahşap Beyaz
    Fatma hanımın mütevazi evine coşku kattık, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Mutfak
    Fatma hanımın mütevazi evine coşku kattık, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Oturma Odası
    +11
    Fatma hanımın mütevazi evine coşku kattık
    Svein Gundersen Evi, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Mutfak
    Svein Gundersen Evi, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Mutfak
    Svein Gundersen Evi, Damla Yapı Teknik Damla Yapı Teknik Modern Mutfak
    +15
    Svein Gundersen Evi

    A'dan Z'ye tadilat ve dekorasyon.

    Hizmetler
    Ev Tadilatı ve ev dekorasyonu
    Hizmet alanları
    • antalya tadilat
    • Alanya / Antalya
    • dekarasyon
    • daire dekorasyonu
    • Daire Tadilatı
    • banyo tadilatı
    • mutfak dekorasyonu
    • mutfak banyo dekorasyon
    • Mutfak dolabı
    • banyo aksesuarları
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • kapı ve pencere
    • tesisat
    • Elektrik
    • su tesisatı
    • tesisatçı
    • elektrikçi
    • mermerci
    • Boya Badana İşleri
    • alçı sıva
    • fayans
    • seramik usta
    • fayans usta alanya
    • çatı tadilat işleri
    • demir doğrama
    • FERFORJE
    • Mozaik
    • plumber
    • Handyman
    • Antalya Alanya
    • Hepsini göster: 30 hizmet alanı
    Adres
    Mahmutlar mh. Atatürk cd. 172/A-B Taşkınoğlu Ap.
    07450 Antalya Alanya
    Türkiye
    +90-5424342089 www.damlayapiteknik.com

    Değerlendirmeler

    Sevgi Gün
    Harika işler çıkarıyorlar memnuyetle güvenilir bir iş yeri ellerinize emeğinize saglik.
    4 ay önce
    Birgül İntepe
    Mutfagimi yaptırdım harika oldu tek kelimeyle ahmet bey eline sağlık bu işin kesinlikle uzmanı herkese tavsiye ediyorum
    4 ay önce
    Gülümser Yörük
    Kaliteli malzemeleri , profosyonel işçilikleriyle, güler yüzlü ekibiyle birlikte Ahmet bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum ..ilgi ve alakaları için emeklerine sagliķ. DAMLA YAPI TEKNİK gibi isini güzel yapan eşnaf arkadaşlarla karşılaştırsın herkesi ..Rabbim işlerini rast getirsin..
    4 ay önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
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