Pgt İç Mimarlık

Salon aydınlatması nasıl olmalıdır?

Dekorasyonun en önemli parçalarından biri ışıklandırma unsurlarıdır. Aydınlatma sistemleri ile bir salonun atmosferini değiştirmek mümkün. Daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için ışığın tonu, yoğunluğu ve açısı gibi unsurları göz…

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