Pgt İç Mimarlık

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customized lighting fixtures
İç mekan aydınlatmada sıklıkla kullanılan spot lamba modelleri, konutlarda dekoratif amaçlı ve işlevsel odaklı kullanılmaktadır. Asma tavan spot aydınlatmaları, raf aydınlatma, giyinme odası ve mutfak aydınlatmaları, banyo dolapla…
Aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak ekonomik açıdan avantaj sağlar. Dünyadaki enerji tüketimi bakımından tasarrufun sağlanması ise kaynakların tüketimini azaltır ve uzun ömürlülük sağlar.
Dekorasyonun en önemli parçalarından biri ışıklandırma unsurlarıdır. Aydınlatma sistemleri ile bir salonun atmosferini değiştirmek mümkün. Daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için ışığın tonu, yoğunluğu ve açısı gibi unsurları göz…