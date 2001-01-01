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ARKHE MİMARLIK
Mimarlar Balikesir
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ZEYTİNYAĞI FABRİKASI, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar Taş Bej
    ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
    OFİS BİNASI, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar
    OFİS BİNASI
    COUNTRY LIFE ÖREN, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Kırsal Evler
    COUNTRY LIFE ÖREN, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Kırsal Evler
    COUNTRY LIFE ÖREN, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Kırsal Evler
    +2
    COUNTRY LIFE ÖREN
    OJON Bar, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar
    OJON Bar, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar
    OJON Bar, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar
    +2
    OJON Bar
    JAKO Cafe & Bistro, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar
    JAKO Cafe & Bistro, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar
    JAKO Cafe & Bistro, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Ticari alanlar
    +10
    JAKO Cafe & Bistro
    ANAR APARTMANI, ARKHE MİMARLIK ARKHE MİMARLIK Modern Evler
    ANAR APARTMANI

    İYİ TASARIM YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRIR, 
    DOĞRU UYGULAMA DEĞER KATAR... Düşüncesini benimsedik ve 2009 dan bugüne ARKHE Ofisinden sizlere tasarım ve uygulama projelerinizde ihtiyacınız olan tüm destek ve hizmetleri sunmaya devam ediyoruz... 2014 tarihi itibariyle SARL ARKHE CONSTRUCTION olarak Cezayir'de hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız...

    MÜGE ATALAY BALTACI / 1979
    2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında İstanbul da farklı firmalar ile birçok projede tasarım, uygulama ve kontrolör olarak profesyonel görevler almıştır. Konut, kurumsal firma ofisleri ve katlı kavşak projeleri üzerinde uzmanlaşmıştır. 2006-2009 yılları arasında Rusya'da alışveriş merkezi ve konut siteleri ağırlıklı olmak üzere birçok büyük ölçekli projede teknik ofis şefliği görevini üstlenmiştir. 2009'dan itibaren çalışmalarına ARKHE MİMARLIK kurucu ortağı olarak devam etmektedir.

    ERSOY BALTACI / 1979
    2001 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001-2006 yılları Cezayir, 2006-2009 yılları arasında Rusya'da alışveriş merkezi ve yönetim binaları ağırlıklı olmak üzere birçok büyük ölçekli projede ince işler ve şantiye şefi olarak görevler almıştır. Çalışma hayatına ARKHE MİMARLIK / Türkiye ve SARL ARKHE CONS./Cezayir firmaları kurucu ortağı olarak devam etmektedir.

    Hizmetler
    • MİMARLIK
    • İNŞAAT
    • TAAHHÜT
    • DANIŞMANLIK
    Hizmet alanları
    • •Mimari Tasarım
    • proje ve uygulama hizmetleri
    • •Belediye Ruhsat dosyalarının hazırlanması ve takip hizmetleri
    • •Kuzey Afrika öncelikli yurtdışı uygulama hizmetleri
    • •Mimari ve iç mimari danışmanlık hizmetleri
    • •Anahtar teslim projeler
    Adres
    Hürriyet Cad. Şentürkler İş Merkezi Kat:2 No:6
    10700 Balikesir
    Türkiye
    +90-2664127111
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