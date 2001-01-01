İYİ TASARIM YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRIR,

DOĞRU UYGULAMA DEĞER KATAR... Düşüncesini benimsedik ve 2009 dan bugüne ARKHE Ofisinden sizlere tasarım ve uygulama projelerinizde ihtiyacınız olan tüm destek ve hizmetleri sunmaya devam ediyoruz... 2014 tarihi itibariyle SARL ARKHE CONSTRUCTION olarak Cezayir'de hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız...

MÜGE ATALAY BALTACI / 1979

2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında İstanbul da farklı firmalar ile birçok projede tasarım, uygulama ve kontrolör olarak profesyonel görevler almıştır. Konut, kurumsal firma ofisleri ve katlı kavşak projeleri üzerinde uzmanlaşmıştır. 2006-2009 yılları arasında Rusya'da alışveriş merkezi ve konut siteleri ağırlıklı olmak üzere birçok büyük ölçekli projede teknik ofis şefliği görevini üstlenmiştir. 2009'dan itibaren çalışmalarına ARKHE MİMARLIK kurucu ortağı olarak devam etmektedir.

ERSOY BALTACI / 1979

2001 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001-2006 yılları Cezayir, 2006-2009 yılları arasında Rusya'da alışveriş merkezi ve yönetim binaları ağırlıklı olmak üzere birçok büyük ölçekli projede ince işler ve şantiye şefi olarak görevler almıştır. Çalışma hayatına ARKHE MİMARLIK / Türkiye ve SARL ARKHE CONS./Cezayir firmaları kurucu ortağı olarak devam etmektedir.