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Dİ-AR İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Cevizlidere Konut, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
    Cevizlidere Konut, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
    Cevizlidere Konut, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
    +7
    Cevizlidere Konut
    Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
    Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK
    Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Yatak Odası
    +17
    Uygulanmış Projeler

    Di&AR iÇ MiMARLIK Tasarımın bir bütün olması gerektiği yaklaşımından yola çıkarak mekan tasarlarken mimariye,kullanıcıya,fonksiyona,estetiğe ve detaylara önem vermeyi prensip edinmiştir.Temelde insan unsurunu unutmayan ,kullanıcı için fonksiyonel ve estetik çözümler arayan bir tasarım ekibidir. Tasarım ön çalışması sonrası 3 boyutlu olarak müşteriye proje sunumu yapılmakta ,tasarımda varsa gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üretim aşamasına geçilmekte ,üretimin tamamlanmasının ardından mekana özel hazırlanan ürünlerin uygulanmasıyla proje tamamlanmaktadır.Bu şekilde hayalinizdeki tasarımlar yaşam alanlarındaki yerini alarak gerçeğe dönüşmüş olurlar. Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu firmamızda müşteri-tasarımcı diyaloğuna yüksek titizlik göstererek hizmetler yerine getirilir.Bu nedenle projelerde karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar tasarım çalışması da sürdürülmektedir.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    06000 Ankara
    Türkiye
    +90-5382470866 www.diaricmimarlik.com
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