Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Di&AR iÇ MiMARLIK Tasarımın bir bütün olması gerektiği yaklaşımından yola çıkarak mekan tasarlarken mimariye,kullanıcıya,fonksiyona,estetiğe ve detaylara önem vermeyi prensip edinmiştir.Temelde insan unsurunu unutmayan ,kullanıcı için fonksiyonel ve estetik çözümler arayan bir tasarım ekibidir. Tasarım ön çalışması sonrası 3 boyutlu olarak müşteriye proje sunumu yapılmakta ,tasarımda varsa gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üretim aşamasına geçilmekte ,üretimin tamamlanmasının ardından mekana özel hazırlanan ürünlerin uygulanmasıyla proje tamamlanmaktadır.Bu şekilde hayalinizdeki tasarımlar yaşam alanlarındaki yerini alarak gerçeğe dönüşmüş olurlar. Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu firmamızda müşteri-tasarımcı diyaloğuna yüksek titizlik göstererek hizmetler yerine getirilir.Bu nedenle projelerde karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar tasarım çalışması da sürdürülmektedir.