Evma Ev Eşyaları

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti Samsun'da 1976 yılında kurulan Evma Mobilya, o yıldan bu yana çağdaş çizgide kaliteli üretimini devam ettirmektedir. Firmamız kendi üretimi olan özgün tasarımlarını, 1. sınıf ahşap, kaliteli sünger ve kumaşlar ile bütünleştirerek estetik ve sağlamlık ilkesi ile sunmaktadır. Müşterilerimizin, seçkin beğenilerine sunulan ürünlerimizi, keyif ve güvenle kullanması gururumuzdur.