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Evma Ev Eşyaları
Mobilya & Aksesuarlar Samsun
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Projeler

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    • Martello Sofa, Evma Ev Eşyaları Evma Ev Eşyaları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Martello Sofa
    X Ladin Table, Evma Ev Eşyaları Evma Ev Eşyaları Yemek OdasıMasalar
    X Ladin Table

    Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti Samsun'da 1976 yılında kurulan Evma Mobilya, o yıldan bu yana çağdaş çizgide kaliteli üretimini devam ettirmektedir. Firmamız kendi üretimi olan özgün tasarımlarını, 1. sınıf ahşap, kaliteli sünger ve kumaşlar ile bütünleştirerek estetik ve sağlamlık ilkesi ile sunmaktadır. Müşterilerimizin, seçkin beğenilerine sunulan ürünlerimizi, keyif ve güvenle kullanması gururumuzdur.

    Hizmet alanları
    • Ahşap Mobilyalar
    • döşemeli mobilya
    • Döşemelik kumaş
    • Perde Tasarım
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • ev tasarım fikirleri
    • samsun
    Adres
    Atatürk Bulvarı 71
    55330 Samsun
    Türkiye
    +90-3622668986 www.evmamobilya.com
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