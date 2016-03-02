ML MIMARLIK VE DEKORASYON

2009 yılından beri iç mimari sektöründe ofis, ev , residental , fabrika , villa iç mimari tasarım ve dekorasyonunda bir çok başarıya imzamızı atmış bulunmaktayız.
Türkiye'de TOUCHING trendinin öncüsü olarak sektördeki faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
E-mail: info@M-L.com.tr
GSM: 0533 2050073
Web: www.m-l.com.tr
- Hizmetler
- İç Mimari Tasarım
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- Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
- İÇMİMARLIK.TASARIM VE UYGULAMA
- İstanbul
- Adres
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Metrocity Avm. D Blok. K:4
34000 Istanbul
Türkiye
+90-5332050073 www.m-l.com.tr