1998 yılında Bursa'da kurulmuş olup, kurulduğu yıldan bu yana kaliteli ürün anlayışından taviz vermeden kendisini sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir. Erim Mobilya hizmetlerini, her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Evinizin tasarımını siz seçin...

Yaşam alanlarınıza küçük dokunuşlarla hayat vermek size iyi gelecektir.

BİR GÜN DEĞİL HERGÜN DOST KALMAK DİLEĞİYLE!!!