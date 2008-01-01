1986 yılında İstanbul Beşiktaş'ta Sembol Avize markasıyla kurulduk 25 yıldır bize gösterdiğiniz güvenden onur duyuyoruz, bu güveni korumak ve sürdürmek için en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sizlere sunmayı ,tasarım ve modellerimizi sürekli geliştirmeyi temel ilke edindik.2008 yılında hem online avize ve aydınlatma ürünleri pazarına artı değer katmak hem'de değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını en geniş ürün yelpazesi ve en iyi hizmet kalitesiyle karşılayabilmek için Avize Marketim.com'u kurduk.Avize Marketim.com'un temel prensibi müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde karşılamaktır. Avize Marketim.com bu güne kadar binlerce müşterisinin siparişini sorunsuz olarak yerine getirmiştir. Bu güne kadar hiçbir müşterimizle sorun yaşanmamıştır.Hedefimiz istediğiniz ürünleri sorunsuz,güvenli ve en ekonomik şartlarda değerli müşterilerimize ulaştırmaktır.Avize Marketim com'a duyduğunuz güven ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.Saygılarımızlawww.avizemarketim.com