Bayındır Tomruk firması tomruk ve kereste ürünleri teminatı
sağlayan bir firmasıdır. En kaliteli topraklara sahip ülkelerden gerçekleştirmiş olduğumuz orman ürünleri ile sizlere en iyi tomruk ve kereste ürünlerini sunmaya çalışmaktayız. Sizlerde sağlamış olduğumuz ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bayindirtomruk.com adresinden bizler ile iletişimi geçebilirsiniz. Orman ürünlerinde kalite, hızlı sevkiyat ve güvenin adresi…
- Hizmetler
- tomruk, bayındır tomruk, ve kereste
- Hizmet alanları
- Orman ürünleri / İnşaat malzemeleri
- istanbul
- Adres
-
Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Haydar Akın İş Merkezi No: 206 K:2/9 Bahçelievler / İstanbul
34188 İstanbul
Türkiye
+90-2124515101