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Bayındır Tomruk
İnşaat Malzemeleri İstanbul
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Projeler

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    • Ukrayna Kereste, Bayındır Tomruk Bayındır Tomruk Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
    Ukrayna Kereste
    İnşaatlık kereste, Bayındır Tomruk Bayındır Tomruk Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras Ahşap Altın Sarısı
    İnşaatlık kereste

    Bayındır Tomruk firması tomruk ve kereste ürünleri teminatı
    sağlayan bir firmasıdır.  En kaliteli topraklara sahip ülkelerden gerçekleştirmiş olduğumuz orman ürünleri ile sizlere en iyi tomruk ve kereste ürünlerini sunmaya çalışmaktayız. Sizlerde sağlamış olduğumuz ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bayindirtomruk.com adresinden bizler ile iletişimi geçebilirsiniz. Orman ürünlerinde kalite, hızlı sevkiyat ve güvenin adresi…

    Hizmetler
    tomruk, bayındır tomruk, ve kereste
    Hizmet alanları
    • Orman ürünleri / İnşaat malzemeleri
    • istanbul
    Adres
    Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Haydar Akın İş Merkezi No: 206 K:2/9 Bahçelievler / İstanbul
    34188 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124515101
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