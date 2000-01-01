Ahşap ile serüvenimiz, 1980’li yıllarda, küçük bir ahşap imalat atölyesi olarak başlamıştır. Bugün, Ada Ahşap ailemiz, son teknolojiyi kullanılarak, modern bir anlayışla, 30 kişiyi aşan profesyonel ve nitelikli kadromuz ile Bodrum’da 1000m2 alana kurulu üretim tesisi ile sektörünün lideri konumundadır.
Dünya standartlarında üretim kalitesi ve nitelikli kadromuzun sunmuş olduğu hizmet anlayışı firmamızdan beklentileri arttırmış, Ada Ahşap, 2000 yılından itibaren sektördeki deneyimi ile kalitesini ürettiği ürünlere yansıtarak konsept proje tasarım, danışmanlık ve uygulamalarına başlamıştır. Kaliteli üretim, sorunsuz montaj anlayışıyla, üretimlerimiz proje bazlı olup, detaylar projeye özel üretilmektedir.
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- Adres
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48420 Muğla
Türkiye
+90-2523586845 www.adaahsap.com