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Orta Sofa
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Bodrum terek, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    Bodrum terek, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    Bodrum terek, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    +1
    Bodrum terek
    Lavantalı tel dolap, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Lavantalı tel dolap, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Lavantalı tel dolap, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Lavantalı tel dolap
    Country perdeli 2'li tel dolap, Orta Sofa Orta Sofa MutfakDolap & Raflar Ahşap Kırmızı
    Country perdeli 2'li tel dolap, Orta Sofa Orta Sofa MutfakDolap & Raflar Ahşap Kırmızı
    Country perdeli 2'li tel dolap, Orta Sofa Orta Sofa MutfakDolap & Raflar Ahşap Kırmızı
    Country perdeli 2'li tel dolap
    Marin kapı önü gazete kutusu, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    Marin kapı önü gazete kutusu, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    Marin kapı önü gazete kutusu
    Püsküllü kelebek seti, Orta Sofa Orta Sofa İç Dekorasyon
    Püsküllü kelebek seti
    Country dekoratif kırmızı raf, Orta Sofa Orta Sofa Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Kırmızı
    Country dekoratif kırmızı raf
    Hepsini göster: 11 proje

    Ahşabın sıcacık dünyasına hoş
    geldiniz...

    Burada kendinize uygun, sıcak, samimi duygularınızı yansıtacağına inandığımız ahşap, el yapımı tasarımlar bulacaksınız.

    Ürünlerimiz ahşap üzerine su bazlı boya ve vernik, çeşitli boyama, eskitme, dekupaj vb teknikler uygulanarak ortaya çıkmaktadır. Her bir ürün el yapımıdır; ve her bir ürün bir tasarım olduğu için tamamıyle aynısından bir diğeri üretilememektedir. Aldığınız Orta Sofa ürünü size özeldir.

    Sadece eskitme tekniği uygulanarak hazırlanmış ürünler bir diğerine benzer çalışılabilir, fakat el yapımı olduğundan 100% aynı ürün olamayacak, doğal farklar oluşacaktır ki, bu da arzu edilen bir unsurdur.

    Ürünlerin kulp, askı, dantel vb aksesuarları da birbirinden farklılık göstermektedir; her ürün için tasarım sırasında birlikte uygulanacak aksesuarlar belirlenir.

    Büyülü renklerin,eskitilmiş yenilerin, romantik dantellerin, neşeli çiçeklerin, ölümsüz kelebeklerin, nefes alan ağaçların bulunduğu Orta Sofa'ya buyur ediyoruz sizleri...

    Sevgiyle,

    Hizmetler
    • Ev aksesuarları
    • dekoratif aksesuarlar
    • Dekorasyon ürünleri
    • ahşap ev aksesuarları
    • el yapımı
    • tamamlayıcı mobilyalar
    • özel siparişler
    • butik çalışmalar
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Tüm Türkiye ve yurt dışı
    • istanbul
    Adres
    Alemdağ Merkez Mah. Reşadiye Cad. 145. Sokak Finansbanklılar Sitesi F.2Taşdelen Çekmeköy
    34788 İstanbul
    Türkiye
    +90-5357466356 www.ortasofa.com.tr
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