Ahşabın sıcacık dünyasına hoş

geldiniz...

Burada kendinize uygun, sıcak, samimi duygularınızı yansıtacağına inandığımız ahşap, el yapımı tasarımlar bulacaksınız.

Ürünlerimiz ahşap üzerine su bazlı boya ve vernik, çeşitli boyama, eskitme, dekupaj vb teknikler uygulanarak ortaya çıkmaktadır. Her bir ürün el yapımıdır; ve her bir ürün bir tasarım olduğu için tamamıyle aynısından bir diğeri üretilememektedir. Aldığınız Orta Sofa ürünü size özeldir.

Sadece eskitme tekniği uygulanarak hazırlanmış ürünler bir diğerine benzer çalışılabilir, fakat el yapımı olduğundan 100% aynı ürün olamayacak, doğal farklar oluşacaktır ki, bu da arzu edilen bir unsurdur.

Ürünlerin kulp, askı, dantel vb aksesuarları da birbirinden farklılık göstermektedir; her ürün için tasarım sırasında birlikte uygulanacak aksesuarlar belirlenir.

Büyülü renklerin,eskitilmiş yenilerin, romantik dantellerin, neşeli çiçeklerin, ölümsüz kelebeklerin, nefes alan ağaçların bulunduğu Orta Sofa'ya buyur ediyoruz sizleri...

Sevgiyle,