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PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 16Projeler (16) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Minik Ev / Tiny House, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    Minik Ev / Tiny House, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    Minik Ev / Tiny House, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    +2
    Minik Ev / Tiny House
    CO Villa, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Kır evi Ahşap
    CO Villa
    AYB KONUT, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Yemek OdasıSandalye & Banklar
    AYB KONUT, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Yemek OdasıBar & Büfeler
    AYB KONUT, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
    +11
    AYB KONUT
    Villa Cesur , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE MutfakMasa & Oturma Grupları
    Villa Cesur , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE MutfakDolap & Raflar
    Villa Cesur , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE MutfakMutfak Tezgâhları
    +31
    Villa Cesur
    Mutfak, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Küçük Mutfak
    Mutfak, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Minimalist Mutfak
    Mutfak, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Minimalist Mutfak
    +12
    Mutfak
    Prefabrik Ev 3, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Prefabrik ev
    Prefabrik Ev 3, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Prefabrik ev
    Prefabrik Ev 3
    Hepsini göster: 16 proje

    Sitilin kullanım pratiği ile dengede buluştuğu tasarımları sizinle paylaşmak isteriz.

    Pratikiz Mimarlık olarak sizleri müşteri olarak değil iş ortağımız olarak görürüz. Tasarım sürecimiz kullanıcı odaklı, uygulama sürecimizde sizin menfaatlerinizi koruma yönündedir. 

    Konut ve ticari mekanların tasarımlarının yanı sıra bunların uygulamasını da yapmaktan keyif alırız. Mobilya ve ahşap/ prefabrik ev tasarımları özel ilgi alanımızdır. Çözümü tasarımda olan her sorunu bir tasarım konusu olarak ele alırız.

    Antalya merkezli olan firmamız; dünyanın her noktasına tasarım ve hareketli mobilyaların satışı ile, Antalya ve yakın çevresine inşaat, tadilat ve uygulama ile hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • mobilya
    • proje
    • tasarım
    • design
    • architecture
    • interior
    • furniture
    • moebel
    • architektur
    • innenarchitektur
    • mimarlık
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • Antalya
    • Burdur
    • Isparta
    • Muğla
    • Serik
    • Kemer
    • Manavgat
    • Kaş
    • Alanya
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    453 sokak Almaz5 ap No: 10
    07070 Antalya
    Türkiye
    +90-5424329466 www.pratikiz.com

    Değerlendirmeler

    Royal Duşakabin Art &amp; Glass / Antalya Royal Duşakabin Art & Glass / Antalya
    Evimizin proje ve uygulama işlerin yapımı ve takibi ek olarak da mobilya tasarımlarını ailece çok beğendik.Bütçemize uygun tasarım olması bizi ayrıca mutlu etti. Y.Mimar Aydın Uçar beye ve ekibine çok teşekkür ederiz.
    yaklaşık 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mart 2019
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    Hasan Kosar
    10 ay önce
    fatma uçar
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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