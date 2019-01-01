PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

Sitilin kullanım pratiği ile dengede buluştuğu tasarımları sizinle paylaşmak isteriz.

Pratikiz Mimarlık olarak sizleri müşteri olarak değil iş ortağımız olarak görürüz. Tasarım sürecimiz kullanıcı odaklı, uygulama sürecimizde sizin menfaatlerinizi koruma yönündedir.

Konut ve ticari mekanların tasarımlarının yanı sıra bunların uygulamasını da yapmaktan keyif alırız. Mobilya ve ahşap/ prefabrik ev tasarımları özel ilgi alanımızdır. Çözümü tasarımda olan her sorunu bir tasarım konusu olarak ele alırız.

Antalya merkezli olan firmamız; dünyanın her noktasına tasarım ve hareketli mobilyaların satışı ile, Antalya ve yakın çevresine inşaat, tadilat ve uygulama ile hizmet vermekteyiz.