EKa MİMARLIK

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Taş en popüler inşaat malzemelerinden biridir, ancak genellikle binaların dış kısmına uygulandığı için eski yıllarda ev içi taş duvar kullanımı pek yaygın değildi.
Rustik stil kullanılarak yapılan dekorasyonlar son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tabi ki son dönemlerde dekorasyon ve mimaride sık sık karşımıza çıkan doğal olana dönüş akımı.
Taş duvarlar doğal yapıları nedeniyle samimi, sıcak bir atmosfer oluşturmak için kullanılırlar; yapıya kazandırdıkları sağlam ve geleneksel görünüm ise cabası. Geleneksel görünümlerinden dolayı çoğunlukla rustik stildeki yapılarda…