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Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Aydınlatmalar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • BFT Interıors, Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
    BFT Interıors, Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    BFT Interıors, Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. İç Dekorasyon
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    BFT Interıors
    Hizmetler
    • İç Mimari Proje Uygulama Danımanlık Hizmetleri. Akustik Paneller
    • Dekoratif Aydınlatma Ürünleri
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    • Ofis Tasarımı
    • Ofis Dekorasyonu
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    • Dekoratif Aydınlatma
    • Otel Dekorasyonu
    • Teknik Aydınlatma
    • Konut Dekorasyonu istanbul
    • Hepsini göster: 12 hizmet alanı
    Adres
    Gökşin Sok. No:15 Kemerburgaz Eyüp İstanbul
    34074 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122817025 www.facebook.com/BTFInteriors
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