Birtakım Fikirler Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

- Hizmetler
- İç Mimari Proje Uygulama Danımanlık Hizmetleri. Akustik Paneller
- Dekoratif Aydınlatma Ürünleri
- Hizmet alanları
- Ofis Alanları
- Ofis Tasarımı
- Ofis Dekorasyonu
- OTEL
- Aydınlatma
- Aydınlatma tasarımı
- Otel Aydınlatma
- Dekoratif Obje
- Dekoratif Aydınlatma
- Otel Dekorasyonu
- Teknik Aydınlatma
- Konut Dekorasyonu istanbul
- Hepsini göster: 12 hizmet alanı
- Adres
-
Gökşin Sok. No:15 Kemerburgaz Eyüp İstanbul
34074 İstanbul
Türkiye
+90-2122817025 www.facebook.com/BTFInteriors