SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT

Yaptığımız tasarımların yapacaklarımıza referans olacağının bilincinde olarak, her projemize farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz ve kişiye özel çözümler üretiyoruz. Müşterilerimizi iyi anlayabilmek, onların ihtiyaçlarına doğru bir şekilde cevap verebilmek, projelerimizi zamanında ve belirlenen bütçe içerisinde tamamlayabilmek adına, edindiğimiz deneyimlerle yetinmeyip kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken, işin gereksinimlerini ve yapılması gerekenleri güncel endişelerden uzak kalarak müşterilerimize sunuyoruz. Çünkü yaptığımızın sadece iş olduğuna değil, yaşamınızı tasarlamak olduğuna inanıyoruz. Gelin, yaşamınızı beraber tasarlayalım.
- Hizmetler
- Mağaza ve Showroom Tasarımı
- Ofis Tasarımı
- Konut Tasarımı
- Kafe ve Restoran Tasarımı
- Fuar Standı Tasarımı
- Hizmet alanları
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- istanbul
- Şirket ödülleri
- En İyi Ekolojik Tasarım Ödülü – 2009
- Adres
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ÇOBANÇEŞME MH. SANAYİ CD. ALTAY SK. NO:13 KAT:1
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Türkiye
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