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SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Bebetto - Showroom, SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT Ticari alanlar
    Bebetto - Showroom, SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT Ticari alanlar
    Bebetto - Showroom, SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT Ticari alanlar
    +7
    Bebetto - Showroom
    Güneş Tekstil - Showroom, SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT Ticari alanlar
    Güneş Tekstil - Showroom, SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT Ticari alanlar
    Güneş Tekstil - Showroom, SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT SEFA ÇAPRAZ MİMARLIK İNŞAAT Ticari alanlar
    +11
    Güneş Tekstil - Showroom

    Yaptığımız tasarımların yapacaklarımıza referans olacağının bilincinde olarak, her projemize farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz ve kişiye özel çözümler üretiyoruz. Müşterilerimizi iyi anlayabilmek, onların ihtiyaçlarına doğru bir şekilde cevap verebilmek, projelerimizi zamanında ve belirlenen bütçe içerisinde tamamlayabilmek adına, edindiğimiz deneyimlerle yetinmeyip kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken, işin gereksinimlerini ve yapılması gerekenleri güncel endişelerden uzak kalarak müşterilerimize sunuyoruz. Çünkü yaptığımızın sadece iş olduğuna değil, yaşamınızı tasarlamak olduğuna inanıyoruz. Gelin, yaşamınızı beraber tasarlayalım.

    Hizmetler
    • Mağaza ve Showroom Tasarımı
    • Ofis Tasarımı
    • Konut Tasarımı
    • Kafe ve Restoran Tasarımı
    • Fuar Standı Tasarımı
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    En İyi Ekolojik Tasarım Ödülü – 2009
    Adres
    ÇOBANÇEŞME MH. SANAYİ CD. ALTAY SK. NO:13 KAT:1
    34196 İstanbul
    Türkiye
    +90-5354129934 www.sefacaprazmimarlik.com
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