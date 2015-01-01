Aynapazari.com

1972 yılında Sebahattin Çetinkaya tarafından kurulan Concept Serkan Cam Group Türkiye geneli cam, ayna, çerçeve parakende ve toptan satış alanlarında hizmet vermektedir.

İlk şubesini Kadıköy'de açmış ve daha sonra 1984 yılından itibaren Bostancı'da hizmet vermeye devam eden Concept, internet üzerinden de her bölgeye güvenle satış hizmeti vermektedir.

2008'da Sahrayıcedid'de açılan yeni şubesiyle daha geniş kitlelere hitap etmeye başlamıştır. 45 yıllık köklü geçmişiyle şimdiye kadar bir çok alanda faliyet gösteren, çeşitli firmalarla çalışmış ve geniş bir referans listesine sahip olan firmamız, ürettiği tüm ürünlerde üstün hassasiyet göstererek; ev, ofis ve bir çok alanınızda kullanabileceğiniz yeni ayna tasarımlarına her defasında yenilerini ekleyerek hizmetinize sunmaktadır. Sağlık ve başarı dileklerimizle..