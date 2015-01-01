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Aynapazari.com
Cam Üreticileri Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • FERİDE MAKYAJ MASASI, Aynapazari.com Aynapazari.com Yatak OdasıMakyaj Masaları Ahşap Beyaz
    FERİDE MAKYAJ MASASI, Aynapazari.com Aynapazari.com Yatak OdasıMakyaj Masaları Ahşap Beyaz
    FERİDE MAKYAJ MASASI
    kaplamalar komidin şifonyerler, Aynapazari.com Aynapazari.com Modern Duvar & Zemin Cam
    kaplamalar komidin şifonyerler, Aynapazari.com Aynapazari.com Modern Duvar & Zemin Cam
    kaplamalar komidin şifonyerler, Aynapazari.com Aynapazari.com Modern Duvar & Zemin Cam
    +51
    kaplamalar komidin şifonyerler

    1972 yılında Sebahattin Çetinkaya tarafından kurulan Concept Serkan Cam Group Türkiye geneli cam, ayna, çerçeve parakende ve toptan satış alanlarında hizmet vermektedir.

     İlk şubesini Kadıköy'de açmış ve daha sonra 1984 yılından itibaren Bostancı'da hizmet vermeye devam eden Concept, internet üzerinden de her bölgeye güvenle satış hizmeti vermektedir.

    2008'da Sahrayıcedid'de açılan yeni şubesiyle daha geniş kitlelere hitap etmeye başlamıştır. 45 yıllık köklü geçmişiyle şimdiye kadar bir çok alanda faliyet gösteren, çeşitli firmalarla çalışmış ve geniş bir referans listesine sahip olan firmamız, ürettiği tüm ürünlerde üstün hassasiyet göstererek; ev, ofis ve bir çok alanınızda kullanabileceğiniz yeni ayna tasarımlarına her defasında yenilerini ekleyerek hizmetinize sunmaktadır. Sağlık ve başarı dileklerimizle..

    Hizmetler
    Cam Ayna Isıcam Vitray Pvc Dograma
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    Yılın Tasarımcısı tv8 ACUN MEDYA
    Adres
    Sahrayı cedid mah Atatürk Cad. no 5/a kadiköy
    34841 Istanbul
    Türkiye
    +90-5324495388 www.aynapazari.com

    Değerlendirmeler

    Ayna Raydolap
    Harika tasarimlar harika iscilik titizlikleri be zaman konusunda harikalar
    1 yıldan fazla önce
    Хамдам Балтабаев
    Kalite ve güveniñ adresi harika çalışmaları var eşimde cok memnun kaldı 😊
    1 yıldan fazla önce
    Durdykuly Dovranov
    İstediğim ürünü en kısa sürede yapıp gönderdiler kalite ve hizmet üst düzeyde iyiki sizinle çalışmışiz teşekkürler 🙂
    1 yıldan fazla önce
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