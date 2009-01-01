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cyprus interiors
İç Mimarlar Nicosia
Genel Bakış 8Projeler (8) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • cafe le monatta, cyprus interiors cyprus interiors Eklektik Okullar Ahşap-Plastik Kompozit Yeşil
    cafe le monatta, cyprus interiors cyprus interiors Eklektik Okullar
    cafe le monatta, cyprus interiors cyprus interiors Eklektik Okullar
    +12
    cafe le monatta
    Renovasyon - yenileme, cyprus interiors cyprus interiors Eklektik Okullar
    Renovasyon - yenileme, cyprus interiors cyprus interiors Eklektik Okullar
    Renovasyon - yenileme, cyprus interiors cyprus interiors Eklektik Okullar
    Renovasyon - yenileme
    modern tv ünite ve şömine modeli - yemek odası, cyprus interiors cyprus interiors
    modern tv ünite ve şömine modeli - yemek odası, cyprus interiors cyprus interiors
    modern tv ünite ve şömine modeli - yemek odası, cyprus interiors cyprus interiors
    modern tv ünite ve şömine modeli - yemek odası
    luna tv unite modeli, cyprus interiors cyprus interiors Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Kahverengi
    luna tv unite modeli
    modern tv ünite tasarımı, cyprus interiors cyprus interiors Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Kahverengi
    modern tv ünite tasarımı, cyprus interiors cyprus interiors Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Beyaz
    modern tv ünite tasarımı, cyprus interiors cyprus interiors Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Kahverengi
    modern tv ünite tasarımı
    Villa geranium, cyprus interiors cyprus interiors İç Dekorasyon
    Villa geranium, cyprus interiors cyprus interiors İç Dekorasyon
    Villa geranium, cyprus interiors cyprus interiors Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
    +17
    Villa geranium
    Hepsini göster: 8 proje

    OUR STORY

    The design & architecture studio was founded in 2009 by the interior architect Fulya Çelik.   Graduated from EMU (Eastern Mediterrenean Unıversıty)  Finished Bachelor of Interior Architecture degree with High Honor.   Vision   Creating the spaces that never seen with passion & design.Nature is our starting point always.We find out what you need in yourself again.

    Hizmetler
    icmimarlik dekorasyon danismanlik
    Hizmet alanları
    • İçmimari
    • İÇMİMARLIK
    • İÇMİMARLIK.TASARIM VE UYGULAMA
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • Banyo Dekorasyonu
    • konut dekorasyonu
    • ev tasarım fikirleri
    • nicosia
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • sht.huseyin akil ilkokulu peyzaj duzenleme 3.luk odulu
    • en iyi proje dalinda 1.lik odulu
    • concept proje dalinda 1.lik odulu
    Adres
    4444 Nicosia
    Türkiye
    cyprusinterior.wix.com/cyprusinteriors
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