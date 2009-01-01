cyprus interiors

OUR STORY
The design & architecture studio was founded in 2009 by the interior architect Fulya Çelik. Graduated from EMU (Eastern Mediterrenean Unıversıty) Finished Bachelor of Interior Architecture degree with High Honor. Vision Creating the spaces that never seen with passion & design.Nature is our starting point always.We find out what you need in yourself again.
- Hizmetler
- icmimarlik dekorasyon danismanlik
- Hizmet alanları
- İçmimari
- İÇMİMARLIK
- İÇMİMARLIK.TASARIM VE UYGULAMA
- Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
- Banyo Dekorasyonu
- konut dekorasyonu
- ev tasarım fikirleri
- nicosia
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Şirket ödülleri
- sht.huseyin akil ilkokulu peyzaj duzenleme 3.luk odulu
- en iyi proje dalinda 1.lik odulu
- concept proje dalinda 1.lik odulu
- Adres
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4444 Nicosia
Türkiye
cyprusinterior.wix.com/cyprusinteriors