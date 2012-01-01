M.Serhat SEZGİN

- Hizmet alanları
- 3D Görselleştirme – Mobilya Tasarım ve Mimari
- Ankara
- Şirket ödülleri
- www.evermotion.org sitesinde ana sayfa başarıları ve galeri.
- www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?105068-KitchenLINE
- www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?89129-freeline-III
- CG-Arena 2013 TAKVİMİ ( CG-Arena'nın her yıl düzenlediği takvim oylamasında ,
roomy roomisimli çalışmam 2013 takvimine seçildi
- www.cgarena.com/newsworld/calendar2013.php
- CG-Arena 2012 TAKVİMİ ( CG-Arena'nın her yıl düzenlediği takvim oylamasında ,
Freeline IIIisimli çalışmam 2012 takvimine seçildi
- (CG-Arena TAKVİMİNE GİREN TEK TÜRK)
- www.cgarena.com/archives/news/calendar2012.php
- 12 Superb 3D Modelling Works You Must See (12 Süper Modelleme)
- www.inspirationoverflow.com/12-superb-3d-modelling-works-you-must-see/
- vrayworld.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri.
- vrayworld.com/index.php?section=members&project=sezgin-serhat-black
- vrayworld.com/index.php?section=members&project=sezgin-serhat-freel
- www.cgarena.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri ödülleri..
- www.cgarena.com sitesinde ana sayfada tanıtıldı.
- www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorybd102013.html
- www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/roomdesignrnj042014.html
- www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorcmu112011.html
- www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorrht122011.html
- www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/classicalwbh112011.html
- www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorrat092012.html
- www.ronenbekerman.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri
- www.tr3d.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri ödülleri.
- 2011 yılının en iyi içmekan çalışması
- 3Dimparatorlugu.com
- Hepsini göster: 36 ödül
- Adres
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06500 Ankara
Türkiye
serosez.wix.com/serhatsezgin