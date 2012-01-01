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M.Serhat SEZGİN
3D Görselleştirme Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TwistLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    TwistLINE
    Rotate-sandalye olabilen sehpa tasarımı, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Çalışma OdasıSandalyeler
    Rotate-sandalye olabilen sehpa tasarımı
    BedLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Yatak Odası
    BedLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Yatak Odası
    BedLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Yatak Odası
    +1
    BedLINE
    KitchenLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Mutfak
    KitchenLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Mutfak
    KitchenLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Mutfak
    +5
    KitchenLINE
    Hizmet alanları
    • 3D Görselleştirme – Mobilya Tasarım ve Mimari
    • Ankara
    Şirket ödülleri
    • www.evermotion.org sitesinde ana sayfa başarıları ve galeri.
    • www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?105068-KitchenLINE
    • www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?89129-freeline-III
    • CG-Arena 2013 TAKVİMİ ( CG-Arena'nın her yıl düzenlediği takvim oylamasında , roomy room isimli çalışmam 2013 takvimine seçildi
    • www.cgarena.com/newsworld/calendar2013.php
    • CG-Arena 2012 TAKVİMİ ( CG-Arena'nın her yıl düzenlediği takvim oylamasında ,Freeline III isimli çalışmam 2012 takvimine seçildi
    • (CG-Arena TAKVİMİNE GİREN TEK TÜRK)
    • www.cgarena.com/archives/news/calendar2012.php
    • 12 Superb 3D Modelling Works You Must See (12 Süper Modelleme)
    • www.inspirationoverflow.com/12-superb-3d-modelling-works-you-must-see/
    • vrayworld.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri.
    • vrayworld.com/index.php?section=members&project=sezgin-serhat-black
    • vrayworld.com/index.php?section=members&project=sezgin-serhat-freel
    • www.cgarena.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri ödülleri..
    • www.cgarena.com sitesinde ana sayfada tanıtıldı. 
    • www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorybd102013.html
    • www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/roomdesignrnj042014.html
    • www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorcmu112011.html
    • www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorrht122011.html
    • www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/classicalwbh112011.html
    • www.cgarena.com/gallery/3d/details/scenes/interiorrat092012.html
    • www.ronenbekerman.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri
    • www.tr3d.com sitesinde ana sayfa başarısı ve galeri ödülleri.
    • 2011 yılının en iyi içmekan çalışması 
    • 3Dimparatorlugu.com
    • Hepsini göster: 36 ödül
    Adres
    06500 Ankara
    Türkiye
    serosez.wix.com/serhatsezgin
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