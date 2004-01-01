İlker Sakat

1981

yılında İzmir' de doğdu. 2004 yılında Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2006-2009 yılları arasında Mavi Dizayn Mimarlık'ta proje sorumlusu olarak çalıştı. 2009-2015 yılları arasında RSG İçmimarlık'ta CG Artist olarak çalıştı. Kariyerine Fİ Tasarım markası ile devam etmektedir.

Güzel Sanatlar mezunu olmanın getirdiği tasarım ve estetik kavramlarını teknoloji ve bilgisayar donanımlarıyla harmanlayarak sizlere projelerinizin bitmiş hallerini fotorealistik olarak hazırlıyoruz.

Projelerinizin bitmiş halini önceden görün, yapmadan satmaya başlayın.