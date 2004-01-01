İlker Sakat
1981
yılında İzmir' de doğdu. 2004 yılında Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2006-2009 yılları arasında Mavi Dizayn Mimarlık'ta proje sorumlusu olarak çalıştı. 2009-2015 yılları arasında RSG İçmimarlık'ta CG Artist olarak çalıştı. Kariyerine Fİ Tasarım markası ile devam etmektedir.
Güzel Sanatlar mezunu olmanın getirdiği tasarım ve estetik kavramlarını teknoloji ve bilgisayar donanımlarıyla harmanlayarak sizlere projelerinizin bitmiş hallerini fotorealistik olarak hazırlıyoruz.
Projelerinizin bitmiş halini önceden görün, yapmadan satmaya başlayın.
- Hizmetler
- Mimari Görselleştirme | İç Mekan Tasarım | Render
- Hizmet alanları
- 3d tasarım
- dış mekan
- iç mimarlık
- Mimarlık ve İç Mimarlık
- 3D Modelleme
- İzmir
- Adres
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35350 İzmir
Türkiye
+90-5345937996 www.fi-tasarim.com