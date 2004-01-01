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Fİ Tasarım
3D Görselleştirme İzmir
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    • İlker Sakat

    1981
    yılında İzmir' de doğdu. 2004 yılında Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2006-2009 yılları arasında Mavi Dizayn Mimarlık'ta proje sorumlusu olarak çalıştı. 2009-2015 yılları arasında RSG İçmimarlık'ta CG Artist olarak çalıştı. Kariyerine  Fİ Tasarım markası ile devam etmektedir.

    Güzel Sanatlar mezunu olmanın getirdiği tasarım ve estetik kavramlarını teknoloji ve bilgisayar donanımlarıyla harmanlayarak sizlere projelerinizin bitmiş hallerini fotorealistik olarak hazırlıyoruz.

    Projelerinizin bitmiş halini önceden görün,  yapmadan satmaya başlayın.
    Hizmetler
    Mimari Görselleştirme | İç Mekan Tasarım | Render
    Hizmet alanları
    • 3d tasarım
    • dış mekan
    • iç mimarlık
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • 3D Modelleme
    • İzmir
    Adres
    35350 İzmir
    Türkiye
    +90-5345937996 www.fi-tasarim.com
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