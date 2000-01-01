ENDÜSTRİ GRUP

Şirketimiz 2000 yılında ENDÜSTRİ GRUP olarak çeşitli demir-çelik ürünlerin üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır.Bu tarih ENDÜSTRİ GRUP’in büyüme ve gelişme yönündeki adımlarının başlangıcı olmuştur.Sektöründe her zaman yeniliklerin öncüsü olan firmamız adını ürünlerinin çeşitliliğinden almaktadır. Üretiminin her aşamasını alanında uzman personeli ve kaliteyi benimseyen hizmet anlayışıyla yürüten firmamız hedefleri doğrultusunda artan üretim grafiği ile kısa sürede kendini ispatlamış ve üst sıralarda yerini almıştır.Müşterilerine CAD/CAM/CAE desteği sunan firmamız üretim öncesi istenilen ürünü bilgisayar ortamına aktararak bu hizmet sayesinde kusursuz bir çalışma elde etmektedir.