ENDÜSTRİ GRUP
Şirketimiz 2000 yılında ENDÜSTRİ GRUP olarak çeşitli demir-çelik ürünlerin üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır.Bu tarih ENDÜSTRİ GRUP’in büyüme ve gelişme yönündeki adımlarının başlangıcı olmuştur.Sektöründe her zaman yeniliklerin öncüsü olan firmamız adını ürünlerinin çeşitliliğinden almaktadır. Üretiminin her aşamasını alanında uzman personeli ve kaliteyi benimseyen hizmet anlayışıyla yürüten firmamız hedefleri doğrultusunda artan üretim grafiği ile kısa sürede kendini ispatlamış ve üst sıralarda yerini almıştır.Müşterilerine CAD/CAM/CAE desteği sunan firmamız üretim öncesi istenilen ürünü bilgisayar ortamına aktararak bu hizmet sayesinde kusursuz bir çalışma elde etmektedir.
- Hizmetler
- çelik konstruksiyon
- döner çelik merdivenler
- totem tabela reklam direkleri
- galvanizli platform ızgaraları
- dıs cephe kaplama giydirme
- tetrapod tetrapot kalıpları
- paslanmaz çelik kolon kaplama
- tente ayakları
- köprü viyadük beton kalıpları
- basınçlı kompresör hava tankı
- yakıt tankı
- çelik silo
- yağ tankları
- ilaç tankı
- yağ tankı
- su tankı
- süt tankı
- mikserli tank
- esanjör
- yangın kolektörü
- yuvarlak dairesel kolon kalıbı
- moloz atma dökme bacası
- konveyör çeşitleri
- siklon imalatı
- elevatör kovası
- elevatör kepçesi
- salyangoz fan
- vidalı kompresör
- pistonlu kompresör
- çöp konteyneri çeşitleri
- oturma bankları
- ağaç altı ızgaraları
- otobus durakları
- spor aletleri
- cnc lazer sac kesme
- plazma kesim
- lazer kesim ferforje
- perfore ürünler
- lazer kesim çeşitleri
- elektro statik toz boya
- galvaniz kaplama imalatı
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- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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İstanbul/esenyurt
34500 Istanbul
Türkiye
+90-5326753155 www.endustri.com.tr