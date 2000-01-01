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ENDÜSTRİ GRUP
İnşaat Şirketleri Istanbul
Genel Bakış 28Projeler (28) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Endustri grup - Kule vinc varil tasima cevirme atasmanlari aparati imalati, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup - Kule vinc varil tasima cevirme atasmanlari aparati imalati, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup - Kule vinc varil tasima cevirme atasmanlari aparati imalati, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    +132
    Endustri grup - Kule vinc varil tasima cevirme atasmanlari aparati imalati
    Endustri grup- Mobil manuel varil tasima arabalari imalati, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup- Mobil manuel varil tasima arabalari imalati, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup- Mobil manuel varil tasima arabalari imalati, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    +160
    Endustri grup- Mobil manuel varil tasima arabalari imalati
    Endustri Grup-Demonte boru direkli raflı palet paletler manurack manubag fiyati imalatı, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri Grup-Demonte boru direkli raflı palet paletler manurack manubag fiyati imalatı, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri Grup-Demonte boru direkli raflı palet paletler manurack manubag fiyati imalatı, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    +19
    Endustri Grup-Demonte boru direkli raflı palet paletler manurack manubag fiyati imalatı
    Endustri grup-Forklift devirme tertibatli konteyner kasa hurda cop kovası, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup-Forklift devirme tertibatli konteyner kasa hurda cop kovası, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup-Forklift devirme tertibatli konteyner kasa hurda cop kovası, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    +24
    Endustri grup-Forklift devirme tertibatli konteyner kasa hurda cop kovası
    Endustri grup - Katlanabilir istiflenebilir metal tasima kasasi sandik palet, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup - Katlanabilir istiflenebilir metal tasima kasasi sandik palet, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    Endustri grup - Katlanabilir istiflenebilir metal tasima kasasi sandik palet, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP
    +24
    Endustri grup - Katlanabilir istiflenebilir metal tasima kasasi sandik palet
    ENDÜSTRİ GRUP-Akar yakıt fuel oil benzin mazot motorin depolama tankı Yakıt Tankı imalatı, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP Endüstriyel Çocuk Odası
    ENDÜSTRİ GRUP-Akar yakıt fuel oil benzin mazot motorin depolama tankı Yakıt Tankı imalatı, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP Endüstriyel Mutfak
    ENDÜSTRİ GRUP-Akar yakıt fuel oil benzin mazot motorin depolama tankı Yakıt Tankı imalatı, ENDÜSTRİ GRUP ENDÜSTRİ GRUP Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
    +3
    ENDÜSTRİ GRUP-Akar yakıt fuel oil benzin mazot motorin depolama tankı Yakıt Tankı imalatı
    Hepsini göster: 28 proje

                                                                  ENDÜSTRİ GRUP
    Şirketimiz 2000 yılında ENDÜSTRİ GRUP olarak çeşitli demir-çelik ürünlerin üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır.Bu tarih ENDÜSTRİ GRUP’in büyüme ve gelişme yönündeki adımlarının başlangıcı olmuştur.Sektöründe her zaman yeniliklerin öncüsü olan firmamız adını ürünlerinin çeşitliliğinden almaktadır. Üretiminin her aşamasını alanında uzman personeli ve kaliteyi benimseyen hizmet anlayışıyla yürüten firmamız hedefleri doğrultusunda artan üretim grafiği ile kısa sürede kendini ispatlamış ve üst sıralarda yerini almıştır.Müşterilerine CAD/CAM/CAE desteği sunan firmamız üretim öncesi istenilen ürünü bilgisayar ortamına aktararak bu hizmet sayesinde kusursuz bir çalışma elde etmektedir.

    Hizmetler
    • çelik konstruksiyon
    • döner çelik merdivenler
    • totem tabela reklam direkleri
    • galvanizli platform ızgaraları
    • dıs cephe kaplama giydirme
    • tetrapod tetrapot kalıpları
    • paslanmaz çelik kolon kaplama
    • tente ayakları
    • köprü viyadük beton kalıpları
    • basınçlı kompresör hava tankı
    • yakıt tankı
    • çelik silo
    • yağ tankları
    • ilaç tankı
    • yağ tankı
    • su tankı
    • süt tankı
    • mikserli tank
    • esanjör
    • yangın kolektörü
    • yuvarlak dairesel kolon kalıbı
    • moloz atma dökme bacası
    • konveyör çeşitleri
    • siklon imalatı
    • elevatör kovası
    • elevatör kepçesi
    • salyangoz fan
    • vidalı kompresör
    • pistonlu kompresör
    • çöp konteyneri çeşitleri
    • oturma bankları
    • ağaç altı ızgaraları
    • otobus durakları
    • spor aletleri
    • cnc lazer sac kesme
    • plazma kesim
    • lazer kesim ferforje
    • perfore ürünler
    • lazer kesim çeşitleri
    • elektro statik toz boya
    • galvaniz kaplama imalatı
    • Hepsini göster: 41 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    İstanbul/esenyurt
    34500 Istanbul
    Türkiye
    +90-5326753155 www.endustri.com.tr
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