Firmamız KARMA METAL çelik konstruksiyon,döner çelik merdivenler,totem tabela reklam direkleri,galvanizli platform ızgaraları,dıs cephe kaplama giydirme,tetrapod tetrapot kalıpları,paslanmaz çelik kolon kaplama,tente ayakları,köprü viyadük beton kalıpları,basınçlı kompresör hava tankı,yakıt tankı,çelik silo,yağ tankları,ilaç tankı,yağ tankı,su tankı,süt tankı,mikserli tank,esanjör,yangın kolektörü,yuvarlak dairesel kolon kalıbı,moloz atma dökme bacası,konveyör çeşitleri,siklon imalatı,elevatör kovası,elevatör kepçesi,salyangoz fan,vidalı kompresör,pistonlu kompresör,çöp konteyneri çeşitleri,oturma bankları,ağaç altı ızgaraları,otobus durakları,spor aletleri,cnc lazer sac kesme,plazma kesim,lazer kesim ferforje,perfore ürünler,lazer kesim çeşitleri,elektro statik toz boya,galvaniz kaplama imalatı yapmaktadır
- Hizmetler
- çelik konstruksiyon
- döner çelik merdivenler
- totem tabela reklam direkleri
- galvanizli platform ızgaraları
- dıs cephe kaplama giydirme
- tetrapod tetrapot kalıpları
- paslanmaz çelik kolon kaplama
- tente ayakları
- köprü viyadük beton kalıpları
- basınçlı kompresör hava tankı
- yakıt tankı
- çelik silo
- yağ tankları
- ilaç tankı
- yağ tankı
- su tankı
- süt tankı
- mikserli tank
- esanjör
- yangın kolektörü
- yuvarlak dairesel kolon kalıbı
- moloz atma dökme bacası
- konveyör çeşitleri
- siklon imalatı
- elevatör kovası
- elevatör kepçesi
- salyangoz fan
- vidalı kompresör
- pistonlu kompresör
- çöp konteyneri çeşitleri
- oturma bankları
- ağaç altı ızgaraları
- otobus durakları
- spor aletleri
- cnc lazer sac kesme
- plazma kesim
- lazer kesim ferforje
- perfore ürünler
- lazer kesim çeşitleri
- elektro statik toz boya
- galvaniz kaplama imalatı
- Hepsini göster: 41 hizme
- Hizmet alanları
- Demir çelik
- çelik konstruksiyon
- döner çelik merdivenler
- totem tabela reklam direkleri
- galvanizli platform ızgaraları
- dıs cephe kaplama giydirme
- tetrapod tetrapot kalıpları
- paslanmaz çelik kolon kaplama
- tente ayakları
- köprü viyadük beton kalıpları
- basınçlı kompresör hava tankı
- yakıt tankı
- çelik silo
- yağ tankları
- ilaç tankı
- yağ tankı
- su tankı
- süt tankı
- mikserli tank
- esanjör
- yangın kolektörü
- yuvarlak dairesel kolon kalıbı
- moloz atma dökme bacası
- konveyör çeşitleri
- siklon imalatı
- elevatör kovası
- elevatör kepçesi
- salyangoz fan
- vidalı kompresör
- pistonlu kompresör
- çöp konteyneri çeşitleri
- oturma bankları
- ağaç altı ızgaraları
- otobus durakları
- spor aletleri
- cnc lazer sac kesme
- plazma kesim
- lazer kesim ferforje
- perfore ürünler
- lazer kesim çeşitleri
- elektro statik toz boya
- galvaniz kaplama imalatı
- istanbul
- Hepsini göster: 43 hizmet alanı
- Adres
-
139.sokak
34000 İstanbul
Türkiye
+90-2128863260 www.karmametal.net