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KARMA METAL
İnşaat Malzemeleri İstanbul
Genel Bakış 40Projeler (40) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • KARMA METAL-KULE VINC PALET KALDIRMA CATALI CESITLERI IMALATI, KARMA METAL KARMA METAL
    KARMA METAL-KULE VINC PALET KALDIRMA CATALI CESITLERI IMALATI, KARMA METAL KARMA METAL
    KARMA METAL-KULE VINC PALET KALDIRMA CATALI CESITLERI IMALATI, KARMA METAL KARMA METAL
    +65
    KARMA METAL-KULE VINC PALET KALDIRMA CATALI CESITLERI IMALATI
    KARMA METAL-CAM TASIMA PALETİ ARAC USTU CAM TASIMA SEHPASI CAM PALETI CESITLERI, KARMA METAL KARMA METAL
    KARMA METAL-CAM TASIMA PALETİ ARAC USTU CAM TASIMA SEHPASI CAM PALETI CESITLERI, KARMA METAL KARMA METAL
    KARMA METAL-CAM TASIMA PALETİ ARAC USTU CAM TASIMA SEHPASI CAM PALETI CESITLERI, KARMA METAL KARMA METAL
    +97
    KARMA METAL-CAM TASIMA PALETİ ARAC USTU CAM TASIMA SEHPASI CAM PALETI CESITLERI
    KARMA METAL - Kule Vinç İnşaat Şantiye Yuk Taşıma Paleti Sepeti, KARMA METAL KARMA METAL
    KARMA METAL - Kule Vinç İnşaat Şantiye Yuk Taşıma Paleti Sepeti, KARMA METAL KARMA METAL
    KARMA METAL - Kule Vinç İnşaat Şantiye Yuk Taşıma Paleti Sepeti, KARMA METAL KARMA METAL
    +162
    KARMA METAL - Kule Vinç İnşaat Şantiye Yuk Taşıma Paleti Sepeti
    KARMA METAL – Şantiye Donanımları Ekipmanları İnşaat Malzemeleri İmalatı, KARMA METAL KARMA METAL Kırsal Duvar & Zemin
    KARMA METAL – Şantiye Donanımları Ekipmanları İnşaat Malzemeleri İmalatı, KARMA METAL KARMA METAL
    KARMA METAL – Şantiye Donanımları Ekipmanları İnşaat Malzemeleri İmalatı, KARMA METAL KARMA METAL
    +9
    KARMA METAL – Şantiye Donanımları Ekipmanları İnşaat Malzemeleri İmalatı
    KARMA METAL – PASLANMAZ ÇELİK GALVANİZLİ DRENAJ BORU BORUSU SU TAHLİYE BORULARI, KARMA METAL KARMA METAL Endüstriyel Şarap Mahzeni
    KARMA METAL – PASLANMAZ ÇELİK GALVANİZLİ DRENAJ BORU BORUSU SU TAHLİYE BORULARI, KARMA METAL KARMA METAL Endüstriyel Evler
    KARMA METAL – PASLANMAZ ÇELİK GALVANİZLİ DRENAJ BORU BORUSU SU TAHLİYE BORULARI, KARMA METAL KARMA METAL Endüstriyel Pencere & Kapılar
    +2
    KARMA METAL – PASLANMAZ ÇELİK GALVANİZLİ DRENAJ BORU BORUSU SU TAHLİYE BORULARI
    KARMA METAL-Acil Kurtarma Sedye Sepeti, KARMA METAL KARMA METAL Endüstriyel Havuz
    KARMA METAL-Acil Kurtarma Sedye Sepeti, KARMA METAL KARMA METAL Endüstriyel Bahçe
    KARMA METAL-Acil Kurtarma Sedye Sepeti, KARMA METAL KARMA METAL Endüstriyel Kış Bahçesi
    +7
    KARMA METAL-Acil Kurtarma Sedye Sepeti
    Hepsini göster: 40 proje

    Firmamız KARMA METAL çelik konstruksiyon,döner çelik merdivenler,totem tabela reklam direkleri,galvanizli platform ızgaraları,dıs cephe kaplama giydirme,tetrapod tetrapot kalıpları,paslanmaz çelik kolon kaplama,tente ayakları,köprü viyadük beton kalıpları,basınçlı kompresör hava tankı,yakıt tankı,çelik silo,yağ tankları,ilaç tankı,yağ tankı,su tankı,süt tankı,mikserli tank,esanjör,yangın kolektörü,yuvarlak dairesel kolon kalıbı,moloz atma dökme bacası,konveyör çeşitleri,siklon imalatı,elevatör kovası,elevatör kepçesi,salyangoz fan,vidalı kompresör,pistonlu kompresör,çöp konteyneri çeşitleri,oturma bankları,ağaç altı ızgaraları,otobus durakları,spor aletleri,cnc lazer sac kesme,plazma kesim,lazer kesim ferforje,perfore ürünler,lazer kesim çeşitleri,elektro statik toz boya,galvaniz kaplama imalatı yapmaktadır

    Hizmetler
    • çelik konstruksiyon
    • döner çelik merdivenler
    • totem tabela reklam direkleri
    • galvanizli platform ızgaraları
    • dıs cephe kaplama giydirme
    • tetrapod tetrapot kalıpları
    • paslanmaz çelik kolon kaplama
    • tente ayakları
    • köprü viyadük beton kalıpları
    • basınçlı kompresör hava tankı
    • yakıt tankı
    • çelik silo
    • yağ tankları
    • ilaç tankı
    • yağ tankı
    • su tankı
    • süt tankı
    • mikserli tank
    • esanjör
    • yangın kolektörü
    • yuvarlak dairesel kolon kalıbı
    • moloz atma dökme bacası
    • konveyör çeşitleri
    • siklon imalatı
    • elevatör kovası
    • elevatör kepçesi
    • salyangoz fan
    • vidalı kompresör
    • pistonlu kompresör
    • çöp konteyneri çeşitleri
    • oturma bankları
    • ağaç altı ızgaraları
    • otobus durakları
    • spor aletleri
    • cnc lazer sac kesme
    • plazma kesim
    • lazer kesim ferforje
    • perfore ürünler
    • lazer kesim çeşitleri
    • elektro statik toz boya
    • galvaniz kaplama imalatı
    • Hepsini göster: 41 hizme
    Hizmet alanları
    • Demir çelik
    • çelik konstruksiyon
    • döner çelik merdivenler
    • totem tabela reklam direkleri
    • galvanizli platform ızgaraları
    • dıs cephe kaplama giydirme
    • tetrapod tetrapot kalıpları
    • paslanmaz çelik kolon kaplama
    • tente ayakları
    • köprü viyadük beton kalıpları
    • basınçlı kompresör hava tankı
    • yakıt tankı
    • çelik silo
    • yağ tankları
    • ilaç tankı
    • yağ tankı
    • su tankı
    • süt tankı
    • mikserli tank
    • esanjör
    • yangın kolektörü
    • yuvarlak dairesel kolon kalıbı
    • moloz atma dökme bacası
    • konveyör çeşitleri
    • siklon imalatı
    • elevatör kovası
    • elevatör kepçesi
    • salyangoz fan
    • vidalı kompresör
    • pistonlu kompresör
    • çöp konteyneri çeşitleri
    • oturma bankları
    • ağaç altı ızgaraları
    • otobus durakları
    • spor aletleri
    • cnc lazer sac kesme
    • plazma kesim
    • lazer kesim ferforje
    • perfore ürünler
    • lazer kesim çeşitleri
    • elektro statik toz boya
    • galvaniz kaplama imalatı
    • istanbul
    • Hepsini göster: 43 hizmet alanı
    Adres
    139.sokak
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2128863260 www.karmametal.net

    Değerlendirmeler

    Malzeme Marketi
    Çok memnun kaldım . kalite mükemmel
    3 yıldan fazla önce
    Selim Kamil Özcan
    Fiyat ve teklif bile vermekten aciz beş para etmez bir işletme yaramaz firma
    neredeyse 3 yıl önce
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