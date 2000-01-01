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Malzeme Marketi
İnşaat Malzemeleri Istanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Malzeme Marketi-Galvanizli Metal Platform Izgara, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Multimedya Odası
    Malzeme Marketi-Galvanizli Metal Platform Izgara, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
    Malzeme Marketi-Galvanizli Metal Platform Izgara
    Malzeme Marketi-Bisiklet Parkı Parkları İmalatı, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Kış Bahçesi
    Malzeme Marketi-Bisiklet Parkı Parkları İmalatı, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
    Malzeme Marketi-Bisiklet Parkı Parkları İmalatı, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Multimedya Odası
    Malzeme Marketi-Bisiklet Parkı Parkları İmalatı
    Malzeme Marketi- Kule Vinç Adam Taşıma Sepeti, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Multimedya Odası
    Malzeme Marketi- Kule Vinç Adam Taşıma Sepeti, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
    Malzeme Marketi- Kule Vinç Adam Taşıma Sepeti, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Multimedya Odası
    Malzeme Marketi- Kule Vinç Adam Taşıma Sepeti
    Malzeme Marketi -Kule Vinç Harç Moloz Dökme Beton Kovası Kovaları, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Mutfak
    Malzeme Marketi -Kule Vinç Harç Moloz Dökme Beton Kovası Kovaları, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Mutfak
    Malzeme Marketi -Kule Vinç Harç Moloz Dökme Beton Kovası Kovaları, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Multimedya Odası
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    Malzeme Marketi -Kule Vinç Harç Moloz Dökme Beton Kovası Kovaları
    Malzeme Marketi -Forklift İnsan Adam Personel Taşıma Kaldırma Sepeti, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Evler
    Malzeme Marketi -Forklift İnsan Adam Personel Taşıma Kaldırma Sepeti
    Malzeme Marketi-Basınçlı Kompresör Hava Tankı, Malzeme Marketi Malzeme Marketi Endüstriyel Multimedya Odası
    Malzeme Marketi-Basınçlı Kompresör Hava Tankı
    Hepsini göster: 7 proje

    Firmamız MALZEME MARKETİ çelik konstruksiyon,döner çelikmerdivenler,totem tabela reklam direkleri,galvanizli platform ızgaraları,dıs cephe kaplama giydirme,tetrapod tetrapot kalıpları,paslanmaz çelik kolon kaplama,tente ayakları,köprü viyadük beton kalıpları,basınçlı kompresör hava tankı,yakıt tankı,çelik silo,yağ tankları,ilaç tankı,yağ tankı,su tankı,süt tankı,mikserli tank,esanjör,yangın kolektörü,yuvarlak dairesel kolon kalıbı,moloz atma dökme bacası,konveyör çeşitleri,siklon imalatı,elevatör kovası,elevatör kepçesi,salyangoz fan,vidalı kompresör,pistonlu kompresör,çöp konteyneri çeşitleri,oturma bankları,ağaç altı ızgaraları,otobus durakları,spor aletleri,cnc lazer sac kesme,plazma kesim,lazer kesim ferforje,perfore ürünler,lazer kesim çeşitleri,elektro statik toz boya,galvaniz kaplama imalatı yapmaktadır

    Hizmetler
    • çelik konstruksiyon
    • döner çelikmerdivenler
    • totem tabela reklam direkleri
    • galvanizli platform ızgaraları
    • dıs cephe kaplama giydirme
    • tetrapod tetrapot kalıpları
    • paslanmaz çelik kolon kaplama
    • tente ayakları
    • köprü viyadük beton kalıpları
    • basınçlı kompresör hava tankı
    • yakıt tankı
    • çelik silo
    • yağ tankları
    • ilaç tankı
    • yağ tankı
    • su tankı
    • süt tankı
    • mikserli tank
    • esanjör
    • yangın kolektörü
    • yuvarlak dairesel kolon kalıbı
    • moloz atma dökme bacası
    • konveyör çeşitleri
    • siklon imalatı
    • elevatör kovası
    • elevatör kepçesi
    • salyangoz fan
    • vidalı kompresör
    • pistonlu kompresör
    • çöp konteyneri çeşitleri
    • oturma bankları
    • ağaç altı ızgaraları
    • otobus durakları
    • spor aletleri
    • cnc lazer sac kesme
    • plazma kesim
    • lazer kesim ferforje
    • perfore ürünler
    • lazer kesim çeşitleri
    • elektro statik toz boya
    • galvaniz kaplama imalatı
    • Hepsini göster: 41 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    İstanbul/esenyurt
    34500 Istanbul
    Türkiye
    +90-5321331229 www.malzeme-marketi.com
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