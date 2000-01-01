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Ayzen Dizayn Mimarlık
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • Planlar Kesitler, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık
    Planlar Kesitler, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık
    Planlar Kesitler, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık
    +6
    Planlar Kesitler
    Yapı Fotografları-İç, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Oturma Odası
    Yapı Fotografları-İç, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Oturma Odası
    Yapı Fotografları-İç, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Oturma Odası
    +13
    Yapı Fotografları-İç
    Yapı Fotoğrafları-Dış, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Evler
    Yapı Fotoğrafları-Dış, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Evler
    Yapı Fotoğrafları-Dış, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Modern Evler
    +9
    Yapı Fotoğrafları-Dış

    -      

    Ayzen Dizayn, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mimarlık ve mühendislik alanlarında sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.(2010)

    Müşterilerimizin hedeflerini doğrultusunda kamu ve özel sektördeki etkinlik sürdürmekteyiz. En zor ve karışık görevlerde dahi bütünleşik, yenilikçi çözümler sağlayarak yaşadığımız çevre ve müşterilerimiz için değerler üretiyoruz.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Şirket ödülleri
    • Mersin Mezitli MEB Kampüsleri Yarışması-Mansiyon Ödülü
    • Expo 2016 Seyir Kulesi Yarışması- Mansiyon Ödülü
    • Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası Yarışması- 1.lik Ödülü
    Adres
    güvenlik cd. 20/2 a. ayrancı/çankaya
    06540 Ankara
    Türkiye
    +90-3124727094 www.ayzen.com.tr

    Değerlendirmeler

    Monica Ferrari
    2 yıldan fazla önce
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