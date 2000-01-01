Ayzen Dizayn Mimarlık

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Ayzen Dizayn, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mimarlık ve mühendislik alanlarında sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.(2010)
Müşterilerimizin hedeflerini doğrultusunda kamu ve özel sektördeki etkinlik sürdürmekteyiz. En zor ve karışık görevlerde dahi bütünleşik, yenilikçi çözümler sağlayarak yaşadığımız çevre ve müşterilerimiz için değerler üretiyoruz.
- Hizmet alanları
- Ankara
- Şirket ödülleri
- Mersin Mezitli MEB Kampüsleri Yarışması-Mansiyon Ödülü
- Expo 2016 Seyir Kulesi Yarışması- Mansiyon Ödülü
- Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası Yarışması- 1.lik Ödülü
- Adres
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güvenlik cd. 20/2 a. ayrancı/çankaya
06540 Ankara
Türkiye
+90-3124727094 www.ayzen.com.tr