LİNA MİMARLIK Ofisi müşterilerine sunduğu hizmeti yaratıcılık ve çağdaş tasarım çizgisi ile birleştirmiştir.İnsan psikolojisi ve ergonomi ile başlayan, finansman ve mühendislikle devam eden planlama sürecinde misyonundan taviz vermediği başarı kriterini standart almaktadır.

Mimar Aylin ŞENSOY yönetiminde yetenekli ekibi, yüksek hizmet kalitesi ve kendine has çağdaş tasarım çizgisi ile özellikle medikal planlama, medikal ekipman ve cihaz yerleştirme ve hastane mimarisi üzerinde hizmet vermektedir. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayan Aylin ŞENSOY Mimar Hakan DALOKAY, Mimar Vedat ÖZSAN ve Mimar Ertem ERTUNGA olmak üzere ülkenin önde gelen mimarları ile bir çok projeye imza atmıştır. Bazıları halen tasarım sürecinde olan bir çok mimari projelerin planlarını çizen LİNA MİMARLIK her geçen gün iş hacmini genişletmektedir. Uluslararası projelerdeki tecrübesi ile LİNA MİMARLIK çözüm ortakları ile ülkenin önde gelen mimarlık ofisleri arasındaki yerini şimdiden almıştır.