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LİNA MİMARLIK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ESKİŞEHİR HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    ESKİŞEHİR HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    ESKİŞEHİR HASTANESİ
    HARTHAH HOSPITAL, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    HARTHAH HOSPITAL, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    HARTHAH HOSPITAL, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    HARTHAH HOSPITAL
    KERBELA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    KERBELA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    KERBELA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    KERBELA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ
    ACIBADEM HASTANESİ MASLAK SAĞLIK KOMPLEKSİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    ACIBADEM HASTANESİ MASLAK SAĞLIK KOMPLEKSİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    ACIBADEM HASTANESİ MASLAK SAĞLIK KOMPLEKSİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK
    +1
    ACIBADEM HASTANESİ MASLAK SAĞLIK KOMPLEKSİ
    ACIBADEM HASTANESİ ADANA, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    ACIBADEM HASTANESİ ADANA, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    ACIBADEM HASTANESİ ADANA, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    +2
    ACIBADEM HASTANESİ ADANA
    ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ, LİNA MİMARLIK LİNA MİMARLIK Ticari alanlar
    +2
    ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ
    Hepsini göster: 12 proje

    LİNA MİMARLIK Ofisi müşterilerine sunduğu hizmeti yaratıcılık ve çağdaş tasarım çizgisi ile birleştirmiştir.İnsan psikolojisi ve ergonomi ile başlayan, finansman ve mühendislikle devam eden planlama sürecinde misyonundan taviz vermediği başarı kriterini standart almaktadır.

    Mimar Aylin ŞENSOY yönetiminde yetenekli ekibi, yüksek hizmet kalitesi ve kendine has çağdaş tasarım çizgisi ile özellikle medikal planlama, medikal ekipman ve cihaz yerleştirme ve hastane mimarisi üzerinde hizmet vermektedir. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayan Aylin ŞENSOY Mimar Hakan DALOKAY, Mimar Vedat ÖZSAN ve Mimar Ertem ERTUNGA olmak üzere ülkenin önde gelen mimarları ile bir çok projeye imza atmıştır. Bazıları halen tasarım sürecinde olan bir çok mimari projelerin planlarını çizen LİNA MİMARLIK her geçen gün iş hacmini genişletmektedir. Uluslararası projelerdeki tecrübesi ile LİNA MİMARLIK çözüm ortakları ile ülkenin önde gelen mimarlık ofisleri arasındaki yerini şimdiden almıştır.

    Hizmetler
    • HASTANE MİMARİSİ
    • MEDİKAL PLANLAMA
    • MEDİKAL EKİPMAN VE CİHAZ YERLEŞİMİ
    Hizmet alanları
    Mimari ve Healthcare
    Adres
    BÜYÜKDERE CADDESİ NO:40
    34457 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122765500 linamimarlik.com.tr/tr/index.html
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