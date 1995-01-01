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Klasik Ferforje
Demircilik Ankara
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    Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje Pencere & KapılarKapılar
    Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje Pencere & KapılarKapılar
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    Klasik Ferforje

    Klasik Ferforje Dekorasyon yetenekli ve tecrübeli kadrosuyla 1995 yılından buyana dekorasyon, ferforje, bakır işleme, prinç, paslanmaz işleri ve tüm metal dekorasyon işlerinde üstün kalite ve hizmeti sunabilmek için yeni ve benzersiz ürünler üretip değerli müşterilerine sunmaktadır. Klasik Ferforje Dekorasyon çalışmalarında sadece demirden ilham alır, yaptığı işler yaratıcı, modern, yenilikçi ve sanat doludur. Müşteri memnuniyeti ön plandadır, yapılan çalışmalar neticesinde mekanınız yalnızca süslenmez aynı zamanda değer kazanır. Sizleri mutlu görmekten ve yaptığımız işten gurur duyuyoruz.

    Sıcağın ve Soğuğun Buluştuğu, Demirin Sanata Dönüştüğü Adreste Biz Varız,  Klasik Ferforje Dekorasyon

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    VOGSAN ALTIN ÖRNEK SAN. SİT. 564. Sok. No:76
    06374 Ankara
    Türkiye
    +90-3123947356 www.klasikferforje.com.tr
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