Argüp mühendislik

1987 yılından beri genel inşaat uygulamaları yapıyoruz. Ağırlıkta taahhüt yapmaktayız. Her biri kendi dalında deneyimli olan teknik kadromuzda inşaat ile ilgili tüm bölümlerden (inşaat, elektrik, mekanik, mimar)mühendis ve mimar bulunmaktadır. Hali hazırda 100'ün üzerinde başarı ile tamamlanmış projelerimiz mevcuttur.
- Hizmetler
- tasarım
- Proje
- uygulama. Anahtar teslimi.
- Hizmet alanları
- inşaat ve Ankara
- Şirket ödülleri
- Devlet kurumlarından alınan takdirnameler
- Adres
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Cevizlidere mah. Gökkuşağı cad. No:21 D:4
06520 Ankara
Türkiye
+90-3124720670 www.argup.com