Argüp mühendislik

1987 yılından beri genel inşaat uygulamaları yapıyoruz. Ağırlıkta taahhüt yapmaktayız. Her biri kendi dalında deneyimli olan teknik kadromuzda inşaat ile ilgili tüm bölümlerden (inşaat, elektrik, mekanik, mimar)mühendis ve mimar bulunmaktadır. Hali hazırda 100'ün üzerinde başarı ile tamamlanmış projelerimiz mevcuttur.