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Argüp mühendislik
İnşaat Şirketleri Ankara
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Değerlendirmeler (5)
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    • 1987 yılından beri genel inşaat uygulamaları yapıyoruz. Ağırlıkta taahhüt yapmaktayız. Her biri kendi dalında deneyimli olan teknik kadromuzda inşaat ile ilgili tüm bölümlerden (inşaat, elektrik, mekanik, mimar)mühendis ve mimar bulunmaktadır. Hali hazırda 100'ün üzerinde başarı ile tamamlanmış projelerimiz mevcuttur. 

    Hizmetler
    • tasarım
    • Proje
    • uygulama. Anahtar teslimi.
    Hizmet alanları
    inşaat ve Ankara
    Şirket ödülleri
    Devlet kurumlarından alınan takdirnameler
    Adres
    Cevizlidere mah. Gökkuşağı cad. No:21 D:4
    06520 Ankara
    Türkiye
    +90-3124720670 www.argup.com

    Değerlendirmeler

    Hanifi Sarıca
    9 ay önce
    Tugay GÜRLER
    neredeyse 2 yıl önce
    Talat HAŞİMOĞLU
    1 yıldan fazla önce
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