İz Tasarım ve İçmimarlık

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Banyo alanları özellikle iç mimari tasarım söz konusu olduğunda genellikle ev sahipleri tarafından ihmal edilir. Çoğu ev sahibi yaşam alanlarının dekorasyon ve iç tasarımında bütçelerinin hemen hemen tamamını oturma odası, yatak o…
Evlerimizi dizayn ederken her zaman bizi zorlayan bazı şeyler vardır. Ancak tasarımı en zor olan alanlardan biri şüphesiz ki dar ve küçük koridorlar. Koridor ve giriş holleri evlerin odalarını birbirine bağlayan geçiş alanları old…
Hepimiz her konuda ilk izlenimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yeni bir insanla tanışırken, bir elbise satın alırken, bir şehre ilk defa gittiğimizde her zaman kararımızı ilk izlenimlerimize göre veririz.