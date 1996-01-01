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ZARİF SANAT EVİ – TABLO VE AYNALAR
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Dekoratif ve Modern Aynalar, Varak Aynalar, ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR İç Dekorasyon
    Dekoratif ve Modern Aynalar, Varak Aynalar, ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR İç Dekorasyon
    Dekoratif ve Modern Aynalar, Varak Aynalar, ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR İç Dekorasyon
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    Dekoratif ve Modern Aynalar, Varak Aynalar
    Modern ve Dekoratif Tablolar, ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Modern ve Dekoratif Tablolar, ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR İç Dekorasyon
    Modern ve Dekoratif Tablolar, ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR ZARİF SANAT EVİ - TABLO VE AYNALAR İç Dekorasyon
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    Modern ve Dekoratif Tablolar

    Zarif Sanat Evi, Modern - Dekoratif Tablo ve Ayna çeşitleri ile dekorasyonda fark yaratmak isteyenlerin tercih ettiği online alışveriş sitesidir.

    Çalışkanlar Cam Alü. Pls. San ve Tic. Ltd. Şti. 1967'de İstanbul'da bir aile işletmesi olarak kurulmuştur. Günün şartları içerisinde perakende ve toptan olarak resim, çerçeve ile yağlı boya tablo satışı yaparak hizmetine devam etmiştir.

    1996'da şirketleşerek kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmıştır. Konusunda uzman ve profesyonel kadrosuyla "müşteriye en iyi hizmeti sunmak ve insanların güvendiği bir işletme olma" misyonuyla çalışma yaşamına devam etmiştir.2009 canvas tablo baskısına başlamış ve 2012 de ise www.zarifsanatevi.com ile e-ticarete başlamıştır.

    Edindiği deneyimler ve yaptığı başarılı uygulamalar doğrultusunda müşterilerine her türlü dekorasyon çözümünü üretmenin gururunu yaşamaktadır.

    Bu büyük buluşmanın ardındaki geçmiş ve verilen emek siz seçkin müşterilerimize duyduğumuz sorumluluktan beslenmektedir. Sizlere evinizdeki rahatlığı yaşatmak adına kullanımı kolay bir web sitesi oluşturduk. Bizim evimizde beğendiğiniz her şey sizindir.

    Toplu resim, sertifika, fotoğraf, ve poster çerçevesi ile canvas tablo  siparişleriniz için bizimle iletişime geçmeyi unutmayınız.

    Hizmetler
    • Resim Çerçevesi
    • Sertifika Çerçevesi
    • Fotoğraf Çerçevesi
    • Poster Çerçevesi
    • Tablo Çerçevesi
    • Canvas Tablo Çeşitleri
    • varak ayna modelleri.
    Hizmet alanları
    tüm türkiye ve istanbul
    Adres
    Şirinevler Mah. Fetih Cad. No:51 Bahçelievler
    34188 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125517593 www.zarifsanatevi.com

    Değerlendirmeler

    kaan tavlı
    Her şeyi ile mükemmel
    11 ay önce
    Mehmet Emre Altin
    Cok ilgili, harika iscilik, kesinlikle tavsiye ederim
    yaklaşık 1 yıl önce
    irfan başyiğit
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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