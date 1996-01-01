ZARİF SANAT EVİ – TABLO VE AYNALAR

Zarif Sanat Evi, Modern - Dekoratif Tablo ve Ayna çeşitleri ile dekorasyonda fark yaratmak isteyenlerin tercih ettiği online alışveriş sitesidir.

Çalışkanlar Cam Alü. Pls. San ve Tic. Ltd. Şti. 1967'de İstanbul'da bir aile işletmesi olarak kurulmuştur. Günün şartları içerisinde perakende ve toptan olarak resim, çerçeve ile yağlı boya tablo satışı yaparak hizmetine devam etmiştir.

1996'da şirketleşerek kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmıştır. Konusunda uzman ve profesyonel kadrosuyla "müşteriye en iyi hizmeti sunmak ve insanların güvendiği bir işletme olma" misyonuyla çalışma yaşamına devam etmiştir.2009 canvas tablo baskısına başlamış ve 2012 de ise www.zarifsanatevi.com ile e-ticarete başlamıştır.

Edindiği deneyimler ve yaptığı başarılı uygulamalar doğrultusunda müşterilerine her türlü dekorasyon çözümünü üretmenin gururunu yaşamaktadır.

Bu büyük buluşmanın ardındaki geçmiş ve verilen emek siz seçkin müşterilerimize duyduğumuz sorumluluktan beslenmektedir. Sizlere evinizdeki rahatlığı yaşatmak adına kullanımı kolay bir web sitesi oluşturduk. Bizim evimizde beğendiğiniz her şey sizindir.

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