1992 Yılında kurduğumuz Pop Design, mimari, iç mimari projeler, proje yönetimi ve danışmanlık konularında yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul'da bulunan ofisimiz de gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile ilgili bilgi ve fotoğraflar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.popdesign.com.tr