1992 Yılında kurduğumuz Pop Design, mimari, iç mimari projeler, proje yönetimi ve danışmanlık konularında yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul'da bulunan ofisimiz de gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile ilgili bilgi ve fotoğraflar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.popdesign.com.tr
- Hizmetler
- Mimari proje
- iç mimari proje
- proje yönetimi
- uygulama
- Hizmet alanları
- istanbul ve İstanbul
- Adres
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Poyracık sokak. Dorsay ap. No:20 Bahçe katı Topağacı
34345 İstanbul
Türkiye
+90-5323143445 www.popdesign.com.tr