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Pop Design
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Projeler, Pop Design Pop Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Projeler, Pop Design Pop Design Modern Çalışma Odası
    Projeler, Pop Design Pop Design Modern Çalışma Odası
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    Projeler

    1992 Yılında kurduğumuz Pop Design, mimari, iç mimari projeler, proje yönetimi ve danışmanlık konularında yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul'da bulunan ofisimiz de gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile ilgili bilgi ve fotoğraflar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.popdesign.com.tr

    Hizmetler
    • Mimari proje
    • iç mimari proje
    • proje yönetimi
    • uygulama
    Hizmet alanları
    istanbul ve İstanbul
    Adres
    Poyracık sokak. Dorsay ap. No:20 Bahçe katı Topağacı
    34345 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323143445 www.popdesign.com.tr
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