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Zethome
Perde, Panjur & Jaluziler İstanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    • Zethome.com, Banyo perdesi, duş perdesi, stor perde, masa örtüsü, zebra perde ve daha bir çok kaliteli  ev tekstili, klozet takımı gibi banyo ürünlerini uygun fiyata temin edeceğiniz online adresinizdir.

    Zethome kendisine ait Zethome markası dışında Evdy, Tropik, Jackline, Tabe ve  Golden Laurel markalarının internet satışları ana bayiliğini üstlenmektedir.

    Hizmetler
    • Online Stor Perde
    • zebra perde
    • banyo perdesi
    • klozet takımı ve diğer banyo aksesuarları.
    Hizmet alanları
    türkiye
    Adres
    Bulgurlu Mahallesi Karlıdere Caddesi No:32 D:7 Üsküdar İstanbul
    3400 İstanbul
    Türkiye
    +90-8508401659

    Değerlendirmeler

    Adem Yavuz Dede
    Bu firmadan internet üzerinden tuvalet için engelli tutacakları siparişi verdim. Ödemesini yaptım. Aradan uzun süre geçmesine rağmen ürünler tarafıma gönderilmedi. Bugün de siparişimin iptal edildiğine dair açıklama içermeyen bir mail geldi. Vakit kaybı...
    5 ay önce
    Cihan BÜYÜKAKGÜL
    Beni kırmayıp ürünü aynı gün içinde gönderdikleri için firma yetkililerine çok teşekkür ederim. Firmadan, üründen ve hizmetten çok memnun kaldım.
    neredeyse 3 yıl önce
    Samet Fikir
    Arkadaşlar magaza müthiş bir magaza iletişim konusunda çok iyiler kargo firmasının hatasını bile hiç kırmadan hallettiler hangi ürün olursa olsun çekinmeden alış veriş yapılabilecek bir magaza çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.
    2 yıldan fazla önce
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