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CNM Mimarlık
Mimarlar İstanbul
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    Fuar Uygulamalarımız, CNM Mimarlık CNM Mimarlık Ticari alanlar
    Fuar Uygulamalarımız, CNM Mimarlık CNM Mimarlık Ticari alanlar
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    Fuar Uygulamalarımız

    TARİHÇEMİZ:

    Günümüzde üreticinin en büyük sıkıntılarından birisi, ürettiğini değerinde pazarlayamamaktır. Dünya ticareti, üreticileri bu sıkıntılardan kurtarmak için, yurt içinde ve yurt dışında fuarlar, sergiler düzenlemektedir. Fuarlarda yada sergilerde bulunmak, üreticinin rakipleriyle rekabet edebilmesi ve onların bir adım önüne geçebilmesi için çok önemlidir. İşte bu fuarlarda modüler, ahşap, özel stand; dekorasyon projelendirmelerdeCNM sizlere bir telefon kadar yakın. Unutulmamalı ki; CNM size ve ürünlerinize hak ettiği değeri verecek görselliğe sahip standlar kurmak yada tasarlamak için genç ve dinamik kadrosunu yılların tecrübesiyle birleştirmiştir. Bu dinamizm ve tecrübe CNM ile siz değerli üreticilerimizin tüm isteklerine cevap verecek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek yurt içi ve yurt dışı fuar, organizasyon, tasarım ve uygulamalarıyla sizlerin hizmetine sunulmuştur. UnutmayınCNM, ‘’yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’’ ilkesiyle bu piyasadaki yerini sağlamlaştırmış yegane firmadır. MİSYONUMUZ: CNM, değişen dünya koşullarında üretilen ürünlerin sunumunda , yeni bir perspektifle yurt içi ve yurt dışı fuarcılık anlayışına yeni bir standart getirmesi kendine birincil görev saymaktadır. Bu standardizasyon sayesinde, takip eden değil, takip edilen bir firma olmayı, ticari hayatta hep ilkleri yapmayı kendisine misyon edinmiştir. VİZYONUMUZ: CNM, yerelden evrensele, bütün dünya ile entegre, herkesin isteğine cevap verebilecek tecrübeye sahip Türkiye deki ve dünyadaki ticari koşulları özümsemiş bir vizyonla siz üreticilerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarında ürettiklerinizi değerinden bir şey kaybettirmeden tüketiciyle buluşturmasını amaç edinmiştir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34520 İstanbul
    Türkiye
    www.cnmmimarlik.com
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