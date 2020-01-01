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Fikirsan 3D Mimari Cizim ve 3D Ürün Modelleme
3D Görselleştirme Sancaktepe
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • 3D Mobilya Modellemesi 3D Ürün Kataloğu, Fikirsan 3D Mimari Cizim ve 3D Ürün Modelleme Fikirsan 3D Mimari Cizim ve 3D Ürün Modelleme
    3D Mobilya Modellemesi 3D Ürün Kataloğu, Fikirsan 3D Mimari Cizim ve 3D Ürün Modelleme Fikirsan 3D Mimari Cizim ve 3D Ürün Modelleme
    3D Mobilya Modellemesi 3D Ürün Kataloğu, Fikirsan 3D Mimari Cizim ve 3D Ürün Modelleme Fikirsan 3D Mimari Cizim ve 3D Ürün Modelleme
    3D Mobilya Modellemesi 3D Ürün Kataloğu

    Fikirsan, 3d Modelleme, 3d Animasyon, 3D Mimari Görselleştirme, 3D Mimari Çizim ve Tanıtım-Reklam alanında uzman ve tecrübeli ekibiyle 8 yıllık deneyimini sizlerle buluşturmak için hizmet vermektedir.

    Fikirsan, 3d iç mekan ve dış mekan görselleştirme, peyzaj görselleştirme, konut projeleri, mimari görselleştirme, 3d modelleme, sosyal tesisler,  mağaza, fuar stantları, 3D Ürün Modellemesi, 3d ürün kataloğu, mobilya tasarımları ve katalog çalışmaları gibi pek çok alanda hizmet sunmaktadır. Direk hizmet dışında, diğer mimari ofislere de destek vermek ve çözüm ortağı olarak danışmanlık yapmaktadır. Fikirsan müşterilerinin isteğine çok önem vermektedir. Bu nedenle müşteri ile fikir alış verişi çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda profesyonel 3d modelleme, 3d Mimari görselleştirme ve 3d Animasyon ekibinin tecrübeleri ve teknik alandaki profesyonelliği, proje bitimini ve sonrası hizmetleri  ile müşteriye yüksek kalite ve güvenilir hizmet sunmak Fikirsan’ın misyonudur. Kendi sektöründe oluşturduğu profesyonel, güvenilir ve kaliteli proje çalışmaları ile  teknolojideki güncel ilerlemeleri takip ederek, 3d alanında her geçen gün kendini daha da yenileyerek, özgün ve profesyonel çalışmalarıyla sektörde ilk sıralarda yer almak ise vizyonudur.

    Öncelikle Fikirsan olarak yaptığımız iş, referanslar ve Fiyatlarımıza geçmeden önce sizlere işimizden ve kapsadığı alanlardan bahsetmek isteriz. Bu sayede 3d modelleme hakkında daha detaylı bilgilere ulaşarak, farklı alanlarınızda düşündüğünüz planlarınıza da dâhil edebilirsiniz.

    Hizmetler
    • 3d Mimari Modelleme
    • 3d mimari çizim
    • 3 Boyutlu Ürün Modelleme ve Animasyon
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • turizm
    • Sağlık
    • inşaat
    • Mobilya
    • Endüstriyel Firmalar
    • Sancaktepe
    Şirket ödülleri
    3D Karınca, 2020 Mansiyon
    Adres
    Eyup Sultan Mah. Kizilay Cad. Boztepe Sk.
    34865 Sancaktepe
    Türkiye
    +90-2163113305 www.fikirsan.com
    Yasal mülkiyet

    http://www.fikirsan.com

    Değerlendirmeler

    M. Senel
    neredeyse 6 yıl önce
    Erkan Gök
    Deneyimli kadro.
    yaklaşık 6 yıl önce
    Gzgn Street view
    ok yay cnm yay gibi bir şey var bu arada
    5 yıldan fazla önce
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