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Golden Carpet
Tekstil & Kaplamalar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • İsimli Halılar, Golden Carpet Golden Carpet Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    İsimli Halılar, Golden Carpet Golden Carpet Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    İsimli Halılar, Golden Carpet Golden Carpet Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    +11
    İsimli Halılar
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    İ.O.S.B. SÜLEYMAN DEMİREL CAD.HESKOP SANVE TİC.İŞ MRK. M:3 NO:33 Başakşehir
    34306 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126703637 www.goldencarpet.com.tr
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