Golden Carpet

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Tıpkı perdeler gibi halılar da ev dekorasyonlarının tamamlayıcı ögelerini oluşturuyorlar ve bunun yanı sıra fonksiyonel olarak da her evde mutlaka bulunması gereken tekstil ürünlerinin başında geliyorlar.
Her biri son derece yaratıcı ve işlevsel olan tasarım örnekleri ile çocuk odaları artık çok daha güzel.
Evlerimizin giriş kısımları, Fransızcadan dilimize geçen kelime ile ifade edecek olursak
antrelerimiz evin genel havası ile ilgili ilk intibayı bırakan yerlerdir.