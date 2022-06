Kare Aydınlatma

Satış alaninda farkli sektorlerde yillarin deneyimini, kendi işimize aktarmak üzere, 2 ORTAK olarak 2007 yılında yola çıktık.

Girdiğimiz sektörün bir parçası olmak değil, attığımız her adımda bir FARK YARATMAK var oluş amacımız oldu. Adımıza KARE dedik çünkü “Dört dörtlük” olma yolundaki hayalimizi her an bize hatırlatacak pusulamız oldu. KARE’ yi ayrıca "yaşanılan mekan ve mükemmelliği" bize en iyi anlatan kelime oldugundan cok sevdik. Lamba, avize vs isin sadece bahanesi, amacımız yasadığınız alanda farklılık yaratmak. IŞIĞIN gücü bu anlamda yadsınamaz....IŞIK dünyayı bize görünür kılar. KARE TICARET olarak aydınlatma ihtiyacınızda çözüm ortağınızız. Satis gücümüzü, satın alma ve sektörü tanıma gücümüzle birleştiriyoruz. Sizlere ihtiyacınıza uygun çözümler üretiyoruz. Amator ruhunu kaybetmeden profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Gücümüzü distribütörlüğünü yaptığımız 2 firmadan, 100’un üzerinde bayii ağımızdan, 10.000 civarında ürün portföyümüzden, devamlı birlikte çalıştığımız 50 mimar, 10 proje ortağından veinternet ağımızdan alıyoruz. Ve KARE Ticaret olarak bu gücü sizlerle paylaşmaktan ONUR DUYACAĞIZ….