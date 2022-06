Eğer evinizde komple tadilat yaptırmak ve baştan aşağı bir renovasyon uygulamak istiyorsanız bu süreç elbette biraz zorlu ve karar aşaması güç bir süreç olacaktır. En iyi sonucu elde etmek ve evinizin kusursuz ve en pratik şekilde yenilenmesini sağlamak için en ideal adım bir profesyonele başvurmak ve yardım almak elbette. Komple ev tadilatı yaptırmak zorlu olduğu kadar da pahalı bir işlem. Hatta bazı renovasyon projeleri neredeyse yeni bir satın alacak kadar maliyetli olabiliyor. Bunun için elbette güvenebileceğiniz ve ne istediğini tam olarak anlayabilecek bir uzman bulmanız gerekiyor. Ancak tüm bu zorlu süreçlerin sonunda kavuşacağınız baştan aşağı yenilenmiş eviniz sizin için şüphesiz ki huzurun ve mutluluğun kaynağı olacaktır.

Bana uygun renovasyon fikirlerini nereden edinebilirim?

Eğer kafanızda eviniz için düşündüğünüz bir tema, tarz ya da model yoksa ya da seçim yapmakta zorlanıyorsanız homify sayfalarında yer alan yüzlerce farklı tasarım örneği ile eviniz için en uygun renovasyon fikirlerine göz atabilir ve bu fikirlere dair örnek resimlerden beğendiklerinizi ve evinize uygulayabileceğinizi düşündüklerinizi size özel Yeni Fikirler sayfanıza kaydedebilirsiniz. Yeni Fikirler sayfanızda yalnızca beğendiğiniz projeleri kaydederek online bir albüm oluşturmayacak, aynı zamanda da kaydettiğiniz resimlerle ilgili notlar alabileceksiniz. Bu da evinizin tadilat ve yenileme sürecini planlamanıza, tüm fikirlerinizi ve seçeneklerinizi açıklama ve notlarla birlikte bir araya getirmenize oldukça büyük katkıda bulunacaktır. Ayrıca homify'ın Dergi sayfalarının altındaki Önce & Sonra sekmesine tıklayarak yüzlerce farklı renovasyon projesinin eski ve yeni hallerini inceleyebilir ve uzman yazarlarımız tarafından yazılan yenileme yazılarından eviniz için en uygun ipuçlarını edinebilirsiniz.

Evimi yenilerken dikkat etmem gereken şeyler nelerdir?

Evinizi yenilemeye karar verdikten sonra öncelikli olarak göz önünde bulundurmanız gereken temel şey elbette bu yenileme ve tadilat çalışmaları için ne kadar bütçe ayırabileceğinizdir. Bütçenizi ayarladıktan sonra tercihlerinizi yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Ev yenileme süreçlerinde en sık düşülen hatalardan biri de evlerde çok radikal estetik değişimler yaratmak oluyor. Evlerimizi yeniletirken eski görünümden sıkıldığımız için farklı bir görünüm yaratmak istememiz normal, ancak bu farklılık yıllardır alıştığımız ve içinde rahat ettiğimiz tarzı kökünden değiştirmek anlamına gelmemeli. Unutmayın ki konforunuz ve karakter özelliklerinize uygun tarz seçimi ev renovasyonlarında en önemli faktörlerin başında geliyor.

Evimi yenilerken maliyeti nasıl düşürebilirim?

Ev renovasyonlarında bütçe planlaması iyi yapılmadığı takdirde aklınızdakinden çok daha fazla para harcayabilirsiniz. Evinizi yeniletirken her harcamayı özenle not almalı ve sürecin başındaki plana uyum içinde ilerlemelisiniz. Bunun için de, her ne kadar bir uzmana başvurmak ilk etapta daha pahalı bir seçenek gibi görünse de, aslında planlama ve süreç açısından çok daha hesaplı olabilir.