Web sitenize bir rozet koyarak müşterilerinizi homify profilinize yönlendirebilirsiniz. Onların tek bir tıklamayla projelerinizi, hakkınızdaki müşteri değerlendirmelerini ve yazıları görmeleirni sağlayın. homify profili sayesinde potansiyel müşterilerinizin gözünde hızlı ve basit bir şekilde güven oluşturabilirsiniz. Rozetleri sitenize nasıl yerleştireceğinizi görmek için buraya tıklayın.

Rozetler (90 × 32)

Rozetler (130 × 28)