Aydınlatmalar ev dekorasyonun önemli bir parçasıdır. Evinizde oluşturmak istediğiniz ambiyansı aydınlatmalar ile sağlabilirsiniz. Ev yaşamınızın önemli bir kısmı oturma odasında geçer. Oturma odasında televizyon seyredersiniz, kitap okursunuz, müzik dinlersiniz, misafir ağırlarsınız. Hatta genellikle oturma odaları ile yemek odaları aynı mekan içinde olduğu için yemeklerinizi de bu mekanda yersiniz. Kısacası, oturma odası gibi çok amaçlı kullanılan bir mekanda da tüm bu durumlar için uygun aydınlatmalar olmalı, salonunuzdaki aydınlatma tasarımı tüm bu talepleri karşılamalıdır.

Ne tür oturma odası aydınlatması tercih etmeliyim?

Aydınlatma üç aşamalı olarak ele alınabilir: Ortam aydınlatması, görev aydınlatması ve vurgu aydınlatması. Ortam aydınlatması odanın tümüne yetecek, genel bir aydınlatma kaynağı kullanılmasıdır. Pencereden gelen gün ışığı ya da tavan lambası ortam aydınlatması sağlayan ışık kaynaklarıdır. Görev aydınlatması okumak, çalışmak, el işi yapmak gibi işlerinizde gözünüzü yormayacak ve yaptığınız işi kolaylaştıracak, yeterli ışığı sağlamakla görevlidir. Vurgu aydınlatmaları ise evin atmosferini belirlemekte oldukça etkilidir. Salonunuzda hoşunuza giden bir köşeyi ya da dekoratif bir objeyi vurgu aydınlatması ile öne çıkarabilirsiniz.

Aydınlatma elemanları tıpkı diğer mobilya ve aksesuarlar gibi farklı dekorasyon stillerine sahip, farklı zevklere hitap eden ve en önemlisi de farklı ihtiyaçları karşılar şekilde tasarlanıp üretiliyorlar. Dolaysıyla, oturma odasında kulanacağımız aydınlatma elemanlarını seçerken hem işlevsel olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem de evinizin dekorasyonu ile uyum sağlayacak modellere yönelmelisiniz.

Salon aydınlatması için farklı fikirleri nereden bulabilirim?

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