Saunalar insan sağlığı için eşsiz yerlerdir. Romatizmadan uyku bozukluğuna, depresyondan strese kadar gündelik hayatta yaşadığımız pek çok sıkıntıya iyi gelen saunalar Fin hamamı olarak da biliniyor. Yorucu bir günün ardından, evinizin konforunda sauna keyfi yapmak ise paha biçilemez bir keyiftir. Saunalarda vücuttaki toksinler terleme yoluyla atılır. Saunalardaki aromatik koku ile hem bedenen hem de ruhen rahatlama sağlanır. Çoğu insan evlerine sauna kurmanın nasıl kolay olabileceğini fark etmeyebilir. Genellikle dışarıdaki tesislerde gerçekleştirilen bir faaliyet olduğundan, sauna keyfinin eve de taşınabileceğiniz düşünmeyiz ya da bunun yalnızca varlıklı insanların evlerinde mümkün olacağını sanarız. Oysaki günümüzde ev saunaları da yaygın olarak dizayn edilmeye başlandı. Bugün kendi evinizde, sauna da içeren kişisel sağlık merkezinizi oluşturabilirsiniz.

Ne tür bir sauna modeli seçmeliyim?

İster büyük bir villada yaşıyor olun isterse de bir apartman dairesinde, eğer sauna için ayırabileceğiniz ufak bir odanız ya da ikinci bir banyonuz varsa, bütçenizi zorlamadan siz de bir sauna sahibi olabilirsiniz. Saunalar için standart bir ölçü yoktur ve saunayı kullanacak kişi sayısına ve evinizde ayırdığınız alanın ölçüsüne göre tasarım yapılabilir. Sauna yapımında kullanılan üç farklı çeşit ahşap bulunmaktaıdır ve bütçeniz seçimizde belirleyici bir unsur olacaktır. Sauna sobası ise doğal gazlı ya da elektrikli seçilebilir. Ayrıca çok iyi bir izolasyon çalışması da yapılmalıdır. Sauna taşları, termometre, bir duş kabini isteğe bağlı olarak yaptırılan ve sauna odasını daha fonksiyonel hale getiren diğer unsurlardır.

Sauna fikirlerini nerede aramalıyım?

Evinizin içine ya da varsa bahçenize ne tür bir sauna yaptırabileceğiniz konusunda en iyi fikirleri homify sayfalarında bulabilirsiniz. Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından binlerce farklı tasarıma homify üzerinden kolaylıkla ulaşabilir, hoşunuza giden ve sizin ihtiyaçlarınız için uygun olan resimleri kendi 'Yeni Fikirler' albümüne ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi de belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz sauna modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca profesyoneller ile homify sayfaları üzerinden direkt irtibat kurabilir, böylece en detaylı bilgilere de kolayca ulaşabilirsiniz.