Son yılların dekorasyon trendlerinden biri de shabby chic tarzı tasarımlar. Uzun bir süre daha popülaritesini kaybetmeyecek gibi görünen bu tarz genel olarak eski eşyaların ana tasarım unsuru olduğu ya da yeni eşyaların eskitilerek nostaljik bir görünüm kazandırılması ile hayata geçiyor. Shabby chic tarzının en dikkat çeken ve öne çıkan özelliği yeni dekorasyonlar için servet harcamak gerekmemesi ve tasarımı tamamen kendinizin yapabilmesi. Biraz yaratıcılıkla oldukça düşük maliyetlerle harika yaşam alanları yaratabileceğiniz bu tarzın ana teması nostaljik, romantik ve yumuşak bir görünüm. Bit pazarlarından ya da ikinci el dükkânlarından bulduğunuz eski mobilyaları biraz elden geçirerek ve uygun renkler ve desenlerle harmanlayarak evinizde sıra dışı ve nostaljik shabby chic tarzını yaratabilirsiniz.

Shabby chic tarzının temel özellikleri nelerdir?

Shabby chic tarzında kendi el emeğinizle yaptığınız ya da yenilediğiniz mobilyalar baş roldedir. Kendi stilinizi ve zevklerinizi tam olarak uygulayabileceğiniz bu romantik ve feminen tarzda genellikle toprak tonları ve pastel renkler kullanılır. Eskitilmiş görünüm bu tarzın nostaljik etki yaratmak için olmazsa olmazlarından biridir bu yüzden de eğer shabby chic tarzında bir dekorasyon yaratmak istiyorsanız yeni alacağınız masa ya da ahşap mobilyaları eskitme boyasıyla boyayabilir ve harika bir doku yaratabilirsiniz. Konfor da shabby chic tarzında en çok aranan özelliklerdir ve bu yüzden de yumuşak kumaşlar ve rahat koltuklar bu tarzda oturma odalarında mutlaka karşımıza çıkan tasarım unsurlarıdır. Country tarzını da andıran bu tarzda da kırsal dokuyu andıran hafif çiçek desenleri ve motifleri yaygındır. Dağınık ama şık bir görünümün estetik bir etmen olarak kullanıldığı shabby chic tarzında kapalı dolaplar yerine açık raflar tercih edilir. Duvarlar ise her zaman açık renklerde ve pastel tonlardadır.

Shabby chic tarzı dekorasyon örneklerine nasıl ulaşabilirim?

Shabby chic tarzı dekorasyon aslında sınırlarını sizin belirleyeceğiniz bir dekorasyondur çünkü ikinci el dükkanlarından ya da evinizdeki eski mobilyalardan faydalanarak temel özellikleri takip ettiğinizde dilediğiniz estetiğe ulaşabilirsiniz. Ancak shabby chic tarzı dekorasyonunuzu oluştururken ilham alacağınız örnek tasarımlar görmek isterseniz bunun için en doğru adres elbette homify sayfalarıdır. homify sayfalarında bu tarzın en öne çıkan dekorasyon örneklerine rastlayabilir ve bunları size özel Yeni Fikirler sayfalarınıza notlar alarak kaydedebilirsiniz.