Evimizin şık ve etkileyici görünmesini istemek en doğal hakkımız; her odanın evin tüm sakinlerini memnun edecek düzeyde işlevsel olması da öyle. Peki evimiz gerçekten de bu niteliklere sahip mi? İçinde yaşadığımız ev zaman içerisinde eskimiş, yıpranmış veya demode kalmış olabilir ya da belki de, yeni satın aldığınız ev aslında gerçekten yeni olmayabilir. Bir yapı yıkılacak düzeyde kötü durumda olmadığı sürece profesyonellerin ellerinde tamamen yeni bir görünüme kavuşabilmektedir. Tadilat ya da bir diğer adıyla renovasyon çalışmaları sayesinde yılların gazabına uğramış, eski püskü yapılar yeniden hayat buluyor ve arzu edilen şık görünüme ve konfora ulaşılabiliyor. Bunun kanıtı ise yüzlerce örnekle homify Önce & Sonra sayfalarında yer alıyor!

Ne tür bir tadilat çalışması tercih etmeliyim?

Tadilat konusu oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Komple ev tadilatından çok daha küçük çaplı olan mutfak veya banyo tadilatından kadar eve yapılan her türlü müdahale tadilat çalışması adı altında anılmaktadır. Tadilata başlamadan önce ve tadilat esnasında planlanması gereken çok fazla detay bulunmaktadır. Nasıl bir tadilata ihtiyaç duyduğunuz, evinizle ilgili problemlerin yapısal mı kozmetik mi olduğu ve elbette tadilat için ayırdığınız bütçe yapılacak çalışmalar açısından belirleyici olacaktır. Tadilat esnasında yapılacak her bir işi için ayrı ustalar gerekmektedir ve işlerin koordineli bir şekilde ilerlemesini sağlamak son derece güç bir iştir, adeta bir orkestrayı yönetmeye benzer. Bu nedenle tüm bu farklı işleri başarıyla yönetebilecek bir iç mimar ya da dekoratör ile çalışmak sonradan problemler yaşamamak adına akıllıca bir seçim olacaktır.

Tadilat fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce tadilat çalışması örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin gerçekleştirdiği tadilat çalışmalarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz tadilat uygulamalarını derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz tadilatlar gerçekleştiren bir iç mimar ya da dekoratör ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.