Ev dekorasyonu demek yalnızca evinizin iç yaşam alanlarınızın dekorasyonu demek değildir. Verandalar özellikle bahar ve yazlarında sıklıkla kullandığımız ve evde geçirdiğimiz zamanın çoğunu geçirdiğimiz keyifli, dinlendirici ve sosyal yaşam alanlarıdır ve buna uygun bir dekorasyona ve estetiğe sahip olmaları gerekir. Verandalarınızı yalnızca evinizin iç yaşam alanlarıyla dışarıyı birleştiren bir geçiş alanı olarak da kullanabilirsiniz; oturma gruplarının olduğu keyifli bir bahçe haline de getirebilirsiniz. Elbette verandanızın mimari özelliklerine, boyutlarına ve konumuna göre şekillenecek olan veranda tasarımınız aynı zamanda evinizin ilk intibasını estetik ve albenili göstermek açısından da büyük bir önem taşıyor.

Verandamı tasarlarken nelere dikkat etmeliyim?

Verandanızı dizayn ederken karar vermeniz gereken ilk şey elbette bu alanı ne amaçla kullanacağınızdır. Eğer verandanızı yalnızca evinizi dış mekanlara bağlayan bir geçiş alanı olarak kullanacaksanız o halde duvar ve zemin kaplamalarına, malzeme bütünlüğüne ve aydınlatma ünitelerine yoğunlaşmanız ve bu tasarım unsurlarıyla estetik bir tasarım yaratmanız gerekir. Ancak eğer verandanızı dinlenme ve oturma alanı yaratacağınız şık ve kullanışlı bir sosyal mekan olarak tasarlamak istiyorsanız o halde dış mekan koşullarına uygun mobilyaları tercih etmeniz gerekir. Güneşe ve suya dayanıklı hasır ve ahşap gibi malzemeler verandalarda en çok kullanılan mobilya malzemelerinin başında geliyor. Tarzınıza uygun mobilyaları tercih ederek dinlendirici bir dekorasyon oluşturabileceğiniz verandanıza yeteri kadar alana sahipseniz mangal ünitesi, yemek masası ya da hamak gibi keyifli unsurlar da ekleyebilirsiniz.

Farklı veranda dekorasyonu örneklerine nasıl ulaşabilirim?

Peki size en uygun veranda dekorasyon modelini ve tarzını nasıl belirleyeceksiniz? Eğer verandanızı daha aktif bir şekilde kullanmak istiyor ve bunun için de dekorasyonunu yenilemeyi düşünüyorsanız bu alanda uygulayacağınız dekorasyon tarzınıza karar vermeden önce size ilham verecek farklı örnekleri incelemenizi ve değerlendirmenizi öneririz. homify sayfalarında verandalar için farklı dekorasyon tarzlarına, örneklerine ve uygulama tekniklerine rastlayacaksınız. Üstelik yüzlerce farklı örnek arasından size uygun olanları ve beğendiklerinizi size özel fikir sayfanıza üzerine küçük notlar alarak kaydedebilir ve kendi veranda dekorasyonunuzu gerçekleştirirken bu notlar ve örnek resimlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca homify'ın üst menüsünde yer alan Dergi sekmesine tıklayarak ulaşabileceğiniz uzman yazarlarımızın ilham veren veranda dekorasyonu çözümlerine dair ayrıntılı yazılarından da fikir edinebilirsiniz.