Veranda Fikirleri

İster büyük olsun ister küçük, evinde verandası olan şanslı azınlıktansanız, yaşam alanınız diğer evlere göre iki kat fazla demektir. Dış mekanlarda zaman geçirmekten hoşlanan bir milletiz; havalar uygun olduğu sürece balkon ya da verandalarımızda oturuyor, yemeklerimizi bu mekanlarda yiyor, hatta misafirlermizi bu mekanlarda ağırlıyoruz. Üstelik verandalar evlerimizin vitrinleri gibidir; adeta dış dünyaya açık bir yaşam alanı, eve gelen herkesi ilk karşılayan alan… Dolayısıyla, hem beğenilerimize hitap eden, zevklerimizi ortaya çıkaracak şıklıkta bir veranda oluşturmak isteriz hem de mekanın boyutlarına bağlı olarak, oturma odası ve yemek odası işlevlerini görebilecek ikinci bir yaşam alanı.

Veranda dekore ederken işime yarayacak ipuçları nelerdir?

Verandalar doğal olarak açık havada bulunan mekanlardır. Bu nedenle veranda dekorasyonu yaparken sert hava koşullarına dayanıklı mobilyalar, kayıp düşerek sakatlanmalara neden olmayacak türden zemin kaplamaları, gerekli durumlarda kolayca kaldırıp depolanabilecek dekoratif aksesuarlar seçmek doğru olacaktır. Bir verandanın en önemli özelliği keyif veren ve huzurlu bir ortam olmasıdır. Bu nedenle ne tür mobilyalar kullanırsanız kullanın, ne gibi renkler, aksesuarlar ve bitkiler tercih ederseniz edin, bunların size huzur verecek bir ahenk içinde olmaları her zaman için en önemli konudur. Eğer ilk kez bir veranda dekorasyonu yapacaksanız ve kendiniz için en iyi, en uygun atmosferin nasıl olması gerektiğinden emin değilseniz homify sayfalarında yapacağınız gezintiler bu konuda size çok faydalı olacaktır.

Veranda fikirlerini nerde aramalıyım?

Evinize en uygun veranda fikirlerini bulabileceğiniz en iyi yer bünyesinde binlerce veranda dekorasyonu örneği barındıran homify olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin veranda tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz veranda fikirlerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz veranda tasarımları yapan bir iç mimar ya da dekoratör ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz