1970'li yıllarda piyasaya çıkarak linolyumun yerini alan vinil zemin kaplama çeşitleri muhteşem desenlere sahip olmaları, kolayca temizlenebilmeleri ve bakımlarının da son derece kolay olması nedeniyle günümüzde hala en sık tercih edilen zemin kaplama malzemelerinden biri. Üstelik diğer kaplama malzemelerine göre çok daha uygun fiyatlara mal olması da popülerliğini arttıran özelliklerdendir. Suya dayanıklı olmaları sayesinde banyo, mutfak dahil ıslak mekanlarda dahi kullanılabilen vinil zemin kaplamalarının bazı çeşitleri kendiliğinden yapışkanlıdır. Vinil zemin kaplamaları uygulama esnasında ses, toz veya koku gibi rahatsız edici ve çevreye zarar vereb problemler yaratmazlar. Üstelik zemin bozukluklarını harika bir şekilde kamufle ederken altta kalan eski zemine hiçbir şekilde hasar da vermezler.

Evimde neden vinil zemin kaplaması tercih etmeliyim?

Vinil zemin kaplamaları PVC esaslıdır ve antibakteriyel oluşları sebebiyle son derece hijyeniktirler. Bu nedenle hastanelerde ve hatta ameliyat odalarında özellikle tercih edilirler. Evlerde ise bunlara ek olarak muhteşem desenleri ve renk seçenekleri ve ayağa verdikleri yumuşak basma hissi nedeniyle koridor ve çocuk odası gibi mekanlara son derece uygundur. Renk ve desen konusunda diğer tüm zemin kaplamalarına göre daha fazla seçeneğe sahip olmaları sayesinde farklı zevklere hitap eden dekorasyon stilleriyle de kolaylıkla kombine edilebilirler.

Vinil zeminler bakteri, böcek ve kemirgen etkilerine ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır ve ayrıca ısı, elektrik ve ses yalıtkanlığı da sağlarlar. Vinil malzeme aynı zamanda geri dönüşümlü ve çevre dostudur ve düşük enerji maliyetleri ile üretilebilmektedir.

Vinil zemin fikirlerini nerde aramalıyım?

Bu soruya verilecek en iyi cevap, bünyesinde yüzlerce vinil zemin kaplaması örneği barındıran homify olacaktır. Ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden en güzel vinil zemin kaplaması örneklerini bulabileceğiniz homify sayfaları size aradığınız ilhamı sunacaktır. Üstelik hoşunuza giden, size hitap eden resimleri kendi 'Yeni Fikirler' albümünüzde toplayabilir, resimlerin yanına onu neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Böylece, daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz vinil zemin kaplaması örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, tam da aradığınız gibi bir ahşap zemin görürseniz, çalışmayı gerçekleştiren firma ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.