Aydınlatmalar ev dekorasyonun önemli bir parçasıdır. Evinizde oluşturmak istediğiniz ambiyansı aydınlatmalar ile sağlabilirsiniz. Yatak odası gibi çok amaçlı kullanılan bir mekanda da çeşitli durumlar için uygun aydınlatmalar olmalıdır. Kısacası, yatak odasındaki aydınlatma tasarımı birçok talebi karşılamalıdır. Yumuşaklık, rahatlık, huzur, romantizm gibi durumların yanı sıra makyaj yapma, giyinme veya yatakta kitap okuma taleplerine de karşılık verebilmelidir. Bu da, yatak odalarında birden fazla aydınlatma ihtiyacı doğurur.

Ne tür yatak odası lambaları seçmeliyim?

Yatak odaları için başlangıç noktası, mekanın genel aydınlatmasını sağlayan ana aydınlatma elemanı olmalıdır. Bu genellikle sarkıt şeklindeki bir tavan lambasıdır ve odanın boyutlarına göre birden fazla miktarda olabilir. Bu lambaları açıp kapatabilmek için hem odanın hemen girişinde hem de yatak başucunda düğmelerin olması, yani vavien anahtarı kullanılması son derece pratik olacaktır. Hatta, bu lambanın verdiği ışığın düzeyini ayarlayabilecek bir anahtar da tercih edebilrsiniz. Yatağın baş uçlarında okuma lambaları olmalıdır. Bu lambalar genelde abajur şeklinde olmakla birlikte homify sayfalarında ezber bozan, sıradışı, ilham verici modellere rastlamak da mümkün. Makyaj masası ile gardroplar ve giyinme alanı içinse kuvvetli ışıklar gerekmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta ise, ışığın arkanızdan değil, önünüzden gelecek şekilde yerleştirilmesidir. Ayrıca, renkleri modunuza göre değişerek farklı ambiyanslar yaratan çok renkli LED aydınlatmalar da yatak odalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Yatak odası lambaları için farklı fikirleri nereden bulabilirim?

Bu soruya verilecek en iyi cevap, bünyesinde binlerce yatak odası lambası resmi barındıran homify olacaktır. Ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden en güzel yatak odası lambası örneklerini bulabileceğiniz homify sayfaları size aradığınız ilhamı sunacaktır. Üstelik hoşunuza giden, size hitap eden resimleri kendi 'Yeni Fikirler' albümünüzde toplayabilir, resimlerin yanına onu neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Böylece, daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz yatak odası lambası örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, tam da aradığınız gibi bir yatak odası lambası örneği görürseniz, çalışmayı gerçekleştiren aydınlatma firması ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.