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Sporu eve taşımak

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A Fascinating Pool Spa with Glass Wall, Tanby Pools Tanby Pools BahçeHavuz & Göletler
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Spor, insanoğlunun eğlenmek için icat ettiği en güzel şeylerden biri olabilir. Hepimizin gönlünde bir spor dalına ufak da olsa bir yer vardır. Kimisi spor yapmayı sever, kimisi canlı maçları takip etmeyi. Kimisi de bahis yapmaktan hoşlanır, kimisiyse sadece maç özetleriyle ilgilenir. Hangi gruba girersek girelim spor etrafımızı kuşatmış durumdadır. Teknolojinin ve meşguliyetlerimizi pompalayan yaşam tarzlarımızdan dışarıya kaçmak için iyi bir fırsattır spor. Aktif bir şekilde spor yapmak zor görünse de ister takım, isterse ferdi sporlar olsun bir şekilde bu tip etkinliklere katılmak sağlığımız açısından büyük önem taşır. Ayrıca spor yapmak sosyal bir etkinlik olarak da değerlendirilmelidir. 

Fitness salonlarına gidemeyen ya da gitmek istemeyen pek çok spor tutkunu tuttukları takımlara olan sevgilerini evlerine taşımaktan zevk alıyorlar.  Bugün biz de spor tutkusunu evinize farklı şekillerde yansıtabileceğiniz fikirler vermek istiyoruz. Tutkunuzu canlı tutacak, çocuklarınızı hareketlendirecek ve eğlendirecek önerilerle karşınızdayız.

Dağ havası

Skyfall Architectural Interiors + Superyacht Photographer İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Kayak ve snowboard son yıllarda çok daha popüler oldu ve tur paketleriyle uçak fiyatlarının ucuzlamasıyla çok daha geniş bir kitleye yayıldı. Artık Uludağ'a yahut yurtdışındaki bir kayak merkezine gitmek zenginlere özgü bir şey değil. Avusturya'nın eyaletlerinden biri olan Tirol, Avrupa'nın en meşhur kayak merkezlerinden biri olarak göze çarpıyor. Kaliteli pistleri, uygun kayak merkezleri ve her bütçeye uygun otelleriyle burası kayak tutkunları için vazgeçilmez konumda. Öyleyse neden bu kış Alpler'de bir kaçamak yapmıyorsunuz? Deneyimli bir kayakçı ya da ayağına ilk defa kayak geçirmiş biri olun iki şekilde de karla kaplı tepelerden aşağıya süzülmek harika bir deneyim olacaktır.

Langırt

Contropiede Foosball Table , Quantum Play Quantum Play Multimedya OdasıMobilyalar
Quantum Play

Contropiede Foosball Table

Quantum Play
Quantum Play
Quantum Play

Langırt, pek çoklarına göre bir spordan ziyade kahvehane veya kantin eğlencesinden fazlası değildir. Ne olursa olsun arkadaşlarınızla ve ailenizle iyi vakit geçirebileceğiniz bu eğlenceli oyunda bir-iki el atmaktan kimseye zarar gelmez. Bu saydam, şık görünüşlü langırt masası, bir kahvehaneden ziyade evinizin salonuna daha uygun düşecektir. Cam ve çelikten yapılan masa, şıklığı ve eğlenceyi bünyesinde barındırarak salonunuza sıcak bir hava katacaktır.

Pike çekmek yasak beyler!

American Dream, MPD London MPD London
MPD London

American Dream

MPD London
MPD London
MPD London

Langırt gibi bilardo da halk arasında kahvehane eğlencesi olarak görülür ve spor olarak değerlendirilmez. Son yıllarda Semih Saygıner'in göz önünde olmasıyla bu durum ülkemizde bir nebze aşıldı. Zaten sporun tanımına baktığımızda kurallara ve sınırlamalara dayalı fiziksel bir aktivitenin rekabet içinde yapılması olduğunu görüyoruz. Bilardo bu özelliklerin yanı sıra el becerisi ve sabrı da gerektiriyor. Bu sporun en güzel tarafı, hava koşullarından etkilenmeden evinizde veya bir bilardo salonunda yapılarak, sosyallik ve arkadaşlarla bir araya gelmek için harika bir fırsat yaratması.

Kulaçlar

A Fascinating Pool Spa with Glass Wall, Tanby Pools Tanby Pools BahçeHavuz & Göletler
Tanby Pools

A Fascinating Pool Spa with Glass Wall

Tanby Pools
Tanby Pools
Tanby Pools

Yüzmenin kan dolaşımını hızlandırmaktan, nefesi düzenlemeye, vücudunuzdaki tüm kasları çalıştırmaya kadar olan sağlığa yararlı etkileri hepimizin malumu. Ayrıca yüzmek çok da eğlenceli bir aktivite! Hava şartları uygun olduğunda evinizin önündeki havuzda yüzmekten daha keyifli ne olabilir ki?

Uyan da balığa gidelim!

The Windmill Hotel, studioReskos studioReskos
studioReskos

The Windmill Hotel

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Balık tutmak, doğayla baş başa kalmak için fazla fiziksel efor sarfetmek istemeyenler için harika bir etkinliktir. Özellikle Anadolu'daki belli göller ve nehirlerin balıkçılık için uygun olduklarını söyleyebiliriz. Tabii İstanbul'da da Galata Köprüsü'nün üzerinde olta sallamak da oldukça keyifli bir uğraş. Bu balıkçılık temalı dekoratif eşyalar, bir Akdeniz balıkçı kasabasının öğlen yemeği için olta sallayan balıkçılarını anımsatıyor.

Futbolcunun evi

Footballer's Pad Aquarium, Aquarium Architecture Aquarium Architecture Modern Oturma Odası
Aquarium Architecture

Footballer's Pad Aquarium

Aquarium Architecture
Aquarium Architecture
Aquarium Architecture

Bu fotoğrafta sporu eğlence olarak değil mesleği olarak yapan ünlü birinin evinden bir kesit görüyoruz. Premier Lig'de forma giyen ünlü futbolcunun evinde, doğal tasarım çizgilerinin doğal tonlarla birleşmesini görüyoruz. Gösterişli akvaryum da odaya tropik bir hava katıyor. Ortadaki sehpada yazan Ireland yazısı da futbolcunun milliyeti hakkında ipucu veriyor.

Peki siz hangi spordan hoşlanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz…

Her zevke göre halı modelleri
Spor tutkusunu evinize taşımak, ev spor aletleri konusunda daha çok fikir edinmek istiyorsanız bu yazı size göre.

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