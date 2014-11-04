Sporu eve taşımak

Spor, insanoğlunun eğlenmek için icat ettiği en güzel şeylerden biri olabilir. Hepimizin gönlünde bir spor dalına ufak da olsa bir yer vardır. Kimisi spor yapmayı sever, kimisi canlı maçları takip etmeyi. Kimisi de bahis yapmaktan hoşlanır, kimisiyse sadece maç özetleriyle ilgilenir. Hangi gruba girersek girelim spor etrafımızı kuşatmış durumdadır. Teknolojinin ve meşguliyetlerimizi pompalayan yaşam tarzlarımızdan dışarıya kaçmak için iyi bir fırsattır spor. Aktif bir şekilde spor yapmak zor görünse de ister takım, isterse ferdi sporlar olsun bir şekilde bu tip etkinliklere katılmak sağlığımız açısından büyük önem taşır. Ayrıca spor yapmak sosyal bir etkinlik olarak da değerlendirilmelidir.
Fitness salonlarına gidemeyen ya da gitmek istemeyen pek çok spor tutkunu tuttukları takımlara olan sevgilerini evlerine taşımaktan zevk alıyorlar. Bugün biz de spor tutkusunu evinize farklı şekillerde yansıtabileceğiniz fikirler vermek istiyoruz. Tutkunuzu canlı tutacak, çocuklarınızı hareketlendirecek ve eğlendirecek önerilerle karşınızdayız.
Kayak ve snowboard son yıllarda çok daha popüler oldu ve tur paketleriyle uçak fiyatlarının ucuzlamasıyla çok daha geniş bir kitleye yayıldı. Artık Uludağ'a yahut yurtdışındaki bir kayak merkezine gitmek zenginlere özgü bir şey değil. Avusturya'nın eyaletlerinden biri olan Tirol, Avrupa'nın en meşhur kayak merkezlerinden biri olarak göze çarpıyor. Kaliteli pistleri, uygun kayak merkezleri ve her bütçeye uygun otelleriyle burası kayak tutkunları için vazgeçilmez konumda. Öyleyse neden bu kış Alpler'de bir kaçamak yapmıyorsunuz? Deneyimli bir kayakçı ya da ayağına ilk defa kayak geçirmiş biri olun iki şekilde de karla kaplı tepelerden aşağıya süzülmek harika bir deneyim olacaktır.
Langırt, pek çoklarına göre bir spordan ziyade kahvehane veya kantin eğlencesinden fazlası değildir. Ne olursa olsun arkadaşlarınızla ve ailenizle iyi vakit geçirebileceğiniz bu eğlenceli oyunda bir-iki el atmaktan kimseye zarar gelmez. Bu saydam, şık görünüşlü langırt masası, bir kahvehaneden ziyade evinizin salonuna daha uygun düşecektir. Cam ve çelikten yapılan masa, şıklığı ve eğlenceyi bünyesinde barındırarak salonunuza sıcak bir hava katacaktır.
Langırt gibi bilardo da halk arasında kahvehane eğlencesi olarak görülür ve spor olarak değerlendirilmez. Son yıllarda Semih Saygıner'in göz önünde olmasıyla bu durum ülkemizde bir nebze aşıldı. Zaten sporun tanımına baktığımızda kurallara ve sınırlamalara dayalı fiziksel bir aktivitenin rekabet içinde yapılması olduğunu görüyoruz. Bilardo bu özelliklerin yanı sıra el becerisi ve sabrı da gerektiriyor. Bu sporun en güzel tarafı, hava koşullarından etkilenmeden evinizde veya bir bilardo salonunda yapılarak, sosyallik ve arkadaşlarla bir araya gelmek için harika bir fırsat yaratması.
Yüzmenin kan dolaşımını hızlandırmaktan, nefesi düzenlemeye, vücudunuzdaki tüm kasları çalıştırmaya kadar olan sağlığa yararlı etkileri hepimizin malumu. Ayrıca yüzmek çok da eğlenceli bir aktivite! Hava şartları uygun olduğunda evinizin önündeki havuzda yüzmekten daha keyifli ne olabilir ki?
Balık tutmak, doğayla baş başa kalmak için fazla fiziksel efor sarfetmek istemeyenler için harika bir etkinliktir. Özellikle Anadolu'daki belli göller ve nehirlerin balıkçılık için uygun olduklarını söyleyebiliriz. Tabii İstanbul'da da Galata Köprüsü'nün üzerinde olta sallamak da oldukça keyifli bir uğraş. Bu balıkçılık temalı dekoratif eşyalar, bir Akdeniz balıkçı kasabasının öğlen yemeği için olta sallayan balıkçılarını anımsatıyor.
Bu fotoğrafta sporu eğlence olarak değil mesleği olarak yapan ünlü birinin evinden bir kesit görüyoruz. Premier Lig'de forma giyen ünlü futbolcunun evinde, doğal tasarım çizgilerinin doğal tonlarla birleşmesini görüyoruz. Gösterişli akvaryum da odaya tropik bir hava katıyor. Ortadaki sehpada yazan
Ireland yazısı da futbolcunun milliyeti hakkında ipucu veriyor.
Peki siz hangi spordan hoşlanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz…